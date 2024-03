Los sugerentes posteos de Di María y su esposa en medio de las amenazas en Rosario: "Son personas que..."

En medio de la angustia por las amenazas que recibió Ángel Di María en Rosario, el futbolista no solo fue titular en la victoria de la Selección argentina ante Costa Rica, sino que también fue el autor del primer gol de Argentina. Tras el partido, el rosarino y su esposa se expresaron en redes sociales respecto a toda la situación.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro (Gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, fue la amenaza que dejaron en la entrada de su casa en el barrio privado de Funes.