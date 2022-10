Los furiosos insultos de un relator de River tras el gol de Borja que le dio el campeonato a Boca

Primero, se mostró molesto cuando Franco Armani le atajó el penal a Jonathan Galván mientras el encuentro iba 1 a 1 en Avellaneda a los 42 minutos del segundo tiempo. “El monumento al bolud… le tiene que hacer los hinchas de Racing a Galván”, relató.

Sin embargo, su enojo no quedó ahí. Mientras que en La Boca el partido también iba empatado, pero 2 a 2, el periodista disparó: “Este es el equipo de River más bolud* del año 1901 hasta esta parte. Te lo juro, si llega a empatar Independiente con el equipo de la Ribera y River empata con Racing... Más bolud* que este equipo no hubo ninguno en la historia desde 1901″.

Pero el relato continuó cuando sobre el final Miguel Borja terminó haciendo el segundo gol del millonario y le dio no solo la victoria a River sino también el campeonato a Boca. “La tiene Borja, yo no lo puedo creer qué ganas de presionarme el testículo, no Matías Suárez la pelota para Barco, Barco le pegó queda la pelota bollándo… ¡No Borja! Gol de River. ¡Es increíble, no, Borja no! Hermano no tienen absolutamente ni idea lo que es la historia de River no tienen ni idea lo que es la historia. Le regalaron el campeonato del equipo de la Ribera y Barco diciendo ¡cállense!, Jugá al fútbol Barco hijo de tu madre, que te la llevaste de arriba y no jugaste en todo el año”, expresó enfurecido.

“Increíble lo de este River. No hay palabras para definir lo que pasó y un triunfo que no sirve para nada solo para que se te ría el rival de toda la vida en la cara y te agradezca por darle otro campeonato, que se lo habías regalado durante todo el año y se lo terminás regalando hoy cuando se lo podrías haber sacado de las manos. River se lo regaló porque no lo quiso ganar en un año espantoso”, concluyó.

Hernán Santarsiero, el periodista polémico en el último tiempo en el mundo River

El periodista es uno de los referentes en los programas partidarios y por su sinceridad a la hora de expresar y relatar lo ha destacado entre otros. Al mismo tiempo, ha tenido un encontronazo con algunos hinchas en las redes sociales luego de haber criticado a Nicolás De La Cruz y haber usado un despectivo comentario.

“¿Raro el video de la nena de ‘chocolatín’, no? Como queriéndose ganar a la gente de River. De la mejor manera es no yéndose libre (consejo)”, escribió en Twitter y rápidamente hasta el mismo futbolista salió al cruce por el apodo que le puso el periodista refiriéndose a su color de piel y por creer que con el video se quiere congraciar con el club en medio de las negociaciones por la extensión de contrato.

Tras ese errado comentario, los hinchas del club de Núñez llegaron a pedir en las redes sociales que no le permitan más el ingreso al club.