28 de marzo de 2026 Inicio
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Atento Racing: Matko Miljevic no jugará esta noche por Copa Argentina frente a San Martín de Formosa

El club informó que el futbolista sufrió escoriaciones y una herida contusocortante producto de un intento de robo. Se espera que se reincorpore al plantel recién el lunes 30.

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El ex-Huracán no integrará el plantel.

El ex-Huracán no integrará el plantel.

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Horas antes de que Racing debute por Copa Argentina ante San Martín de Formosa, este sábado 28 de marzo en el estadio de Banfield, Gustavo Costas no podrá contar con Matko Miljevic, quien abandonó la concentración de forma intempestiva.

La mayoría de los clubes de fútbol dijeron presente en sus redes a 50 años del golpe.
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El mediocampista ofensivo, recientemente incorporado desde Huracán, fue víctima de un hecho delictivo el jueves, que si bien no revistió gravedad, sí incluyó agresión física. Producto del episodio, el jugador sufrió lesiones que le impidieron estar en condiciones de jugar.

Desde el club de Avellaneda informaron que Miljevic presentó “traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda”.

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Si bien el entrenador Gustavo Costas lo había incluido en la lista de convocados para seguir de cerca su evolución, finalmente se decidió que abandone la concentración. Se espera que, si evoluciona favorablemente, pueda reincorporarse a los entrenamientos el lunes.

El equipo para el debut de Racing por Copa Argentina

Con esta baja, Costas terminará de definir el once para el estreno copero. La probable formación de Racing sería con Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Gastón Martirena, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

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