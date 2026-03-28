Tiger Woods fue arrestado tras chocar y volcar su camioneta: lo acusan de manejar alcoholizado El golfista protagonizó un nuevo escándalo cerca de su mansión en Florida: tras el accidente de tránsito, se negó a realizar la prueba de orina y permaneció ocho horas detenido. Por + Seguir en







Con 50 años, el golfista pudo salir de su camioneta por sus propios medios.

Tiger Wood protagonizó un accidente con su camioneta, cerca de su mansión en Florida y terminó detenido acusado por el sheriff del condado de Martin, de conducir alcoholizado su camioneta, chocar contra otro vehículo y volcar en medio de la calle.

"Cuando le solicitamos una prueba de orina, se negó, por lo que se le acusa de conducir bajo los efectos del alcohol, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal tras el accidente”, declaró John Budensiek, el sheriff del condado de Martin.

Tiger Woods foto choque Tiger Woods al costado de su camioneta tras el siniestro. No es la primera vez que el golfista de 50 años está involucrado en un accidente de tránsito, en el 2021, tuvo un grave choque que dejó varias heridas en su pierna derecha.

En redes sociales las imágenes de la camioneta volcada y de Tiger Woods no tardaron en viralizarse. Según informó TMZ, Woods vestía una camisa azul y pantalones cortos al momento del siniestro, logró salir por la ventanilla del pasajero de su camioneta y no sufrió heridas.

Durante la conferencia que brindó el Sherrif contó detalles de cómo los agentes de policía encontraron a Woods en el lugar, tras la llamada al 911, y lo describieron como "letárgico", por lo que en un primer momento creyeron que había consumido algún tipo de sustancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FearedBuck/status/2037758548906521030&partner=&hide_thread=false Tiger Woods was seen leaving jail after being charged with a DUI.



(: Christopher Oquendo & Joe Raedle / Getty Images) pic.twitter.com/5GX7arfJ4a — FearBuck (@FearedBuck) March 28, 2026 Al negarse realizar el test, Budensiek expresó que "nunca obtendrán resultados definitivos sobre qué sustancia lo incapacitó en el momento del accidente"."Cuando les muestre las fotos, hablan por sí solas... se puede ver que (Woods) derrapó bastante antes de detenerse”, sentenció el Sheriff. Woods permaneció ocho horas detenido y fue puesto en libertad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el accidente que involucró al golfista: "Tiene algunos problemas, hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble, un hombre increíble, pero, bueno, tiene algunos problemas".