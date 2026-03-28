28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tiger Woods fue arrestado tras chocar y volcar su camioneta: lo acusan de manejar alcoholizado

El golfista protagonizó un nuevo escándalo cerca de su mansión en Florida: tras el accidente de tránsito, se negó a realizar la prueba de orina y permaneció ocho horas detenido.

Por
Con 50 años

Con 50 años, el golfista pudo salir de su camioneta por sus propios medios. 

Tiger Wood protagonizó un accidente con su camioneta, cerca de su mansión en Florida y terminó detenido acusado por el sheriff del condado de Martin, de conducir alcoholizado su camioneta, chocar contra otro vehículo y volcar en medio de la calle.

Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 
Te puede interesar:

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

"Cuando le solicitamos una prueba de orina, se negó, por lo que se le acusa de conducir bajo los efectos del alcohol, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal tras el accidente”, declaró John Budensiek, el sheriff del condado de Martin.

Tiger Woods foto choque
Tiger Woods al costado de su camioneta tras el siniestro.

Tiger Woods al costado de su camioneta tras el siniestro.

No es la primera vez que el golfista de 50 años está involucrado en un accidente de tránsito, en el 2021, tuvo un grave choque que dejó varias heridas en su pierna derecha.

En redes sociales las imágenes de la camioneta volcada y de Tiger Woods no tardaron en viralizarse. Según informó TMZ, Woods vestía una camisa azul y pantalones cortos al momento del siniestro, logró salir por la ventanilla del pasajero de su camioneta y no sufrió heridas.

Durante la conferencia que brindó el Sherrif contó detalles de cómo los agentes de policía encontraron a Woods en el lugar, tras la llamada al 911, y lo describieron como "letárgico", por lo que en un primer momento creyeron que había consumido algún tipo de sustancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FearedBuck/status/2037758548906521030&partner=&hide_thread=false

Al negarse realizar el test, Budensiek expresó que "nunca obtendrán resultados definitivos sobre qué sustancia lo incapacitó en el momento del accidente"."Cuando les muestre las fotos, hablan por sí solas... se puede ver que (Woods) derrapó bastante antes de detenerse”, sentenció el Sheriff.

Woods permaneció ocho horas detenido y fue puesto en libertad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el accidente que involucró al golfista: "Tiene algunos problemas, hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble, un hombre increíble, pero, bueno, tiene algunos problemas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

play

Las principales frases de la cadena nacional de Milei tras el fallo a favor de YPF

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

Estados Unidos evalúa aportar soldados.

Trump considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

Estaba previsto que os veleros Friendship y Tigger Moth llegaran a Cuba entre el 24 y 25 de marzo.

México denunció que desaparecieron dos barcos con ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Rating Cero

Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.
play

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.
play

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

La modelo que está en una relación con el ex de Dua Lipa.

Esta famosa modelo británica confirmó a su nueva pareja y llamó la atención de todos: a qué se debe

Los seguidores del reality explotaron en redes sociales.

Gran Hermano 2026: se filtró el nombre del reemplazo de Mavinga y las redes explotaron

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

James Tolkan interpretó al director escolar Sr. Strickland. 

Murió un reconocido actor de Volver al Futuro y Top Gun: qué le pasó

últimas noticias

play
Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Hace 31 minutos
play
Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

Hace 34 minutos
Llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen.

Qué fue de la vida del joven del meme "Bad Luck Brian": pocos saben su presente

Hace 37 minutos
Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido.

Qué multa de tránsito casi alcanza los $950.000 y es más común de lo que creés

Hace 38 minutos
La modelo que está en una relación con el ex de Dua Lipa.

Esta famosa modelo británica confirmó a su nueva pareja y llamó la atención de todos: a qué se debe

Hace 40 minutos