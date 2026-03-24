El mal momento que pasó Rolando Barbano en el recital de AC/DC: "Sentí el tirón y..." El periodista especializado en policiales relató en primera persona el difícil momento que vivió durante el espectáculo que la banda australiana brindó en el Estadio Monumental. + Seguir en







Barbano, de 51 años, no la pasó nada bien en el recital de AC/DC.

El periodista Rolando Barbano fue víctima de un robo en pleno recital de la legendaria banda de rock AC/DC, en el primero de los tres shows previstos en el Estadio Monumental. Acompañado de su hijo de 14 años, el cronista relató el mal momento que le tocó vivir en el show de la banda australiana: "Es difícil saber cómo protegerse de esto", expresó.

En un testimonio en América Noticias, el comunicador especializado en hechos policiales dio cuenta de los peligros de estos recitales de gran magnitud y explicó cómo le sustrajeron el celular. "En el recital de AC/DC fui con mi hijo, estaba en el campo. La primera pregunta que me hice fue para qué llevé el celular, pero me respondí que las entradas ahora son con el teléfono. El hecho de que la entrada esté digitalizada no te deja alternativa", contó el periodista.

Era un evento histórico para los fanáticos: el retorno de la icónica banda al país tras 16 años de ausencia. Barbano no se lo quiso perder, pero le tocó vivir una difícil situación durante el multitudinario recital. "Fui con el celular y con mi hijo, que tiene 14 años; estaba más atento a él que a la música. Me llevé una campera con cierre y metí el celular", explicó.

rolando barbano Al periodista le robaron el celular en el recital de AC/DC. Además, añadió: "Creo que fue en un momento en que se me acercó alguien. Empezó una de las canciones, se me puso de costado, me quise ir con mi hijo y sentí el tirón. Cuando metí la mano, ya me habían sacado el celular", relató ante sus compañeros Rolando Graña y Soledad Larghi.

Barbano contó que logró rastrear el dispositivo gracias a otro equipo que tiene en su casa y lo localizó: "El robo fue en Capital Federal pero, ahora, el teléfono está en Provincia de Buenos Aires. La verdad es una. El teléfono está ahí pero yo solo no lo iría a buscar", remarcó, tras indicar que el celular está en la localidad de Lanús.

Finalmente, la comisaría de Valentín Alsina, que tomó intervención por la ubicación del dispositivo, informó que solo podrán proceder al allanamiento si reciben la orden expresa de un fiscal o juez. Mirá el testimonio del periodista tras el recital Embed LE ROBARON EL CELULAR A BARBANO EN EL RECITAL DE AC/DC#AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/pA221WJsRr — América TV (@AmericaTV) March 24, 2026