Los 7 futbolistas de River que podrían irse tras la eliminación en la Copa Libertadores

River quedó golpeado tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El equipo que dirige Marcelo Gallardo aún está vivo en la Copa Argentina y el Torneo Clausura, pero al mismo tiempo ya empieza a pensar en lo que será el armado de cara a 2026.
Aunque aún no se habla de posibles refuerzos o incorporaciones, dentro del plantel hay al menos 7 futbolistas que no seguirían en Núñez después del 31 de diciembre. Varios contratos vencen a fin de año y no se renovarían, mientras que otros jugadores no convencen con su rendimiento.
En muchos casos, la salida dependerá de que River reciba alguna oferta interesante por parte de otros clubes. De todas maneras, está claro que estos jugadores no están dentro de la consideración del entrenador y no tendrían continuidad ni minutos en cancha si decidieran apostar por quedarse.