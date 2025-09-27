Los 7 futbolistas de River que podrían irse tras la eliminación en la Copa Libertadores El equipo aún tiene por delante la Copa Argentina y el Torneo Clausura, pero Marcelo Gallardo ya piensa en la reestructuración de cara a 2026. Estos jugadores perdieron terreno y no los tendría en cuenta. Por







Gallardo hará limpieza en el equipo pensando en 2026.

River quedó golpeado tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El equipo que dirige Marcelo Gallardo aún está vivo en la Copa Argentina y el Torneo Clausura, pero al mismo tiempo ya empieza a pensar en lo que será el armado de cara a 2026.

Aunque aún no se habla de posibles refuerzos o incorporaciones, dentro del plantel hay al menos 7 futbolistas que no seguirían en Núñez después del 31 de diciembre. Varios contratos vencen a fin de año y no se renovarían, mientras que otros jugadores no convencen con su rendimiento.

En muchos casos, la salida dependerá de que River reciba alguna oferta interesante por parte de otros clubes. De todas maneras, está claro que estos jugadores no están dentro de la consideración del entrenador y no tendrían continuidad ni minutos en cancha si decidieran apostar por quedarse.

river palmeiras

Jugadores de River que se pueden ir a fin de año Federico Gattoni: su contrato termina el 31 de diciembre y, de todos los futbolistas que se encuentran en esta situación, es el que menos chances tiene de renovarlo. Está relegado en la consideración de Gallardo y se quedó solo para cumplir su préstamo; a fin de año regresará a Sevilla. Milton Casco: es un referente del club, donde lleva jugando más de una década, y aseguró que quiere retirarse en River. Si es su intención, podría hacer a fin de año. Enzo Pérez: otro histórico e ídolo de Madrid que, si bien es titular, también es foco de muchas críticas. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y su continuidad está en duda. Nacho Fernández: está en la misma situación que Enzo Pérez. Es emblema de un exitoso ciclo del club, pero todo está por verse después de diciembre. Miguel Ángel Borja: el goleador atravesó un momento de sequía que lo hizo retroceder en la consideración del DT, y actualmente hay otros jugadores por delante de él. Podría irse si llega una oferta importante. Paulo Díaz: lleva varias temporadas en River y ha sido una pieza clave en la defensa, pero perdió su lugar después del partido de ida contra Palmeiras. A sus 31 años, una oferta interesante podría ser una buena oportunidad tanto para él como para el Millonario. Sebastián Boselli: volvió a River después de un buen préstamo en Estudiantes y tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero no logró afianzarse ni cumplir con las expectativas. Cuando Germán Pezzella se recupere de su lesión, quedará aún más relegado.