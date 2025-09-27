Con dos goles de Julián Álvarez, Atlético de Madrid goleó a Real Madrid de Mastantuono en el clásico

El equipo de Diego “Cholo” Simeone tuvo un susto cuando el equipo blanco se lo dio vuelta, pero en el complemento, La Araña, metió un penal y un tiro libre para que el Colchonero se quede con el duelo de la capital madrileña por 5 a 2.

Con esta victoria, Atlético de Madrid se posiciona en la cuarta posición de LaLiga

En lo que fue el clásico de la capital española, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y Nicolás González goleó 5 a 2 al Real Madrid de Franco Mastantuono , quien ingresó en el segundo tiempo. La Araña hizo descontrolar el estadio Metropolitano con su doblete.

En el marco de la séptima fecha de LaLiga, el encuentro más esperado se disputó en la cancha del Colchonero y si bien los dirigidos por Diego Simeone comenzó ganando desde el arranque gracias al tanto de Robin Le Normand en el primer cuarto de hora, el conjunto blanco logró dar vuelta el resultado.

Es que, a través de Kykian Mbappé y Arda Güler en tan solo 10 minutos, pusieron en ventaja a la visita . Pero en el tiempo adicional apareció Alexander Sorloth para poner la igualdad y marcharse al descanso 2-2.

Ya en la parte complementaria, y con el ingreso de Franco Mastantuono en el conjunto de Xabi Alonso, no pudo hacer mucho con la pelota en los pies, pese a las buenas asociaciones con el francés. Por su parte, los locales no perdieron la oportunidad y lograron contragolpear.

En los primeros minutos del complementario Atlético de Madrid se puso en ventaja luego que el árbitro cobrara penal para los locales y obviamente, Julián Álvarez, no perdonó: a los 6 minutos, desde los 12 pasos puso el 3 a 2 .

Minutos antes de los 20, nuevamente el cordobés puso en ventaja al Albirrojo con un verdadero golazo de tiro libre: con su derecha envió el balo por encima de la barrera madrileña y clavó la pelota casi al ángulo el palo derecho de Courtois, quien, si bien llegó a tocarla, nada pudo hacer para ahogarle el grito al campeón del mundo.

Con el resultado a su favor y el amplio dominio de la pelota, los dirigidos por el Cholo no se conformaron con esa goleada, sino que fueron por más para que este choque quede en la historia de las máximas goleadas en clásicos.

Es por eso que el entrenador argentino sacó a Nicolás González para darle minutos al francés Antoine Griezmann quien no perdió la oportunidad de los pocos minutos en cancha y logró convertir su primer tanto en el encuentro y sellar la goleada por 5 a 2 frente a un Madrid totalmente desconocido en el juego.

Federico Valverde dio un pase atrás que quedó corto en la mitad de la cancha, pero que fue aprovechado por Alex Baena, quien avanzó unos metros con el balón y al ver al francés picar al vacío le dio un pase entre líneas para definir al segundo palo.

Cómo quedó la tabla de LaLiga

Con este resultado, Real Madrid, que cortó su racha de invictos en LaLiga, sigue siendo el líder del torneo con 18 unidades, pero es acechado por Barcelona que marcha segundo con apenas dos puntos menos y un partido menos (jugará este domingo ante Real Sociedad).

Por su parte, Atlético de Madrid se posiciona 4° con 12 tantos, y logra estirar una racha de seis encuentros sin conocer la derrota en el torneo local (3 victorias, 3 empates y 1 derrota).