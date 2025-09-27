Cecilia Milone reveló un costado impensado de su casamiento con Nito Artaza: "Me usaron" La cantante se sinceró sobre su unión con el artista, en 2017, cuando éste estaba en plena campaña política en Corrientes.







Milone dio detalles del casamiento en plena campaña política. Redes Sociales

La actriz Cecilia Milone reveló que su casamiento con el actor Nito Artaza tuvo un trasfondo desconocido: “Me casé en medio de una campaña política, me usaron”.

"¿Cómo salgo de esto? Caí en un infierno, le creí a un hombre… me casé en medio de una campaña política, ¡me usaron! ¡Hoy me doy cuenta!”, aseguró sobre su boda.

Las declaraciones ocurrieron en el programa de Alberto Mateiko, en La movida de la noche, en Radio Mitre Córdoba, cuando la protagonista de Drácula recordó estos detalles de su unión con el político oriundo de Corrientes.

“Pagué ese horror creyendo que eso me iba a salvar, que yo era una mujer triste y que él era un hombre triste; que lo de Chico Novarro no podía ser porque era un hombre viejo que tenía un destino hecho y aposté a un hombre triste que le creí en la tristeza. Después me di cuenta que era una pesadilla”, aseguró Milone.

La cantante está pasando por un duro momento, tras revelar que fue la amante del músico Chico Novarro, y su confesión a horas de la muerte del cantante, enojó a su mujer y sus hijos. Además, la artista recibió el repudio de muchos de sus colegas por hablar de esa relación del pasado, en pleno duelo de sus allegados. Ante esta situación, Milone dijo que no iba a hablar más con la prensa.

Milone y Artaza se casaron en plena campaña política Nito Artaza se casó con Cecilia Milone en junio de 2017, y durante ese período, su actividad política estaba en curso, lo que implicaba una agenda compleja. La boda coincidió con su campaña, el evento se realizó en Bella Vista, en Corrientes, su ciudad natal, y contó con la presencia de personalidades de la política y el espectáculo.