Estampida trágica en India: al menos 36 muertos durante un mitin político

Al menos 36 personas murieron y más de 50 resultaron heridas este sábado en la India a causa de una estampida humana durante un mitin político en el distrito de Karur , en el estado sureño de Tamil Nadu. El evento era encabezado por el popular actor tamil Vijay, quien recientemente incursionó en la política.

El incidente ocurrió en un acto masivo de campaña del partido de Vijay, Tamilaga Vettri Kazhagam, de cara a las elecciones estatales previstas para inicios del próximo año. El legislador estatal V. Senthilbalaji confirmó la tragedia, mientras que el ministro de Sanidad de Tamil Nadu, Ma Subramanian, precisó que entre las víctimas fatales se encuentran ocho niños y 16 mujeres .

El alto mando del distrito de Karur, V. Selvaraj, explicó que el caos se desató cuando una multitud, que superó largamente las previsiones de los organizadores, intentó acercarse al escenario donde se dirigía el actor-político. Según reportes del The Hindustan Times, el intento de aproximación provocó el derrumbe de las barricadas , desencadenando la estampida.

Fuentes policiales informaron que los organizadores esperaban una asistencia de unas 30.000 personas, pero la concurrencia superó las 60.000 , lo que habría saturado las medidas de control y seguridad. El actor Vijay, quien fundó su partido el año pasado, tuvo que interrumpir su discurso y fue visto abandonando la zona hacia el aeropuerto de Trichy sin emitir declaraciones.

El funcionario Senthilbalaji actualizó que 58 personas permanecen hospitalizadas debido a las heridas sufridas en la aglomeración. Ante la emergencia, se movilizaron al menos 44 médicos de distritos vecinos. Además, el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, ordenó el envío de personal y recursos de refuerzo y anunció su visita al lugar para evaluar la situación.

Diversas autoridades nacionales y regionales expresaron sus condolencias. El primer ministro Narendra Modi calificó el episodio como "profundamente triste" en la red social X, enviando fortaleza a las familias de las víctimas. Por su parte, el gobernador de Tamil Nadu, R N Ravi, lamentó la "trágica pérdida de vidas inocentes, incluidos niños".

Embed VIDEO | Tamil Nadu: Stampede-like situation was witnessed, and many persons, including a few children, fainted in Karur as a massive crowd gathered for TVK chief and actor Vijay's speech.



The fainted persons were rushed to nearby hospitals in ambulances, and some of them are… pic.twitter.com/DFGH1oH0BI — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025

El ministro principal MK Stalin anunció una compensación de 1 millón de rupias (aproximadamente u$s12.000) para las familias de los fallecidos, con posibilidad de ayudas adicionales para los heridos. Tras el incidente, el distrito dispuso una investigación magisterial para determinar responsabilidades, en medio del reconocimiento de fallos en el control de la multitud.

Las tragedias por estampidas en eventos masivos son un problema recurrente en la India, a menudo vinculadas a la gestión inadecuada de multitudes y fallos de seguridad. Previamente, en enero de este año, un suceso similar durante la feria religiosa Kumbh Mela dejó 30 muertos, y 121 personas fallecieron en julio del año pasado durante una congregación hinduista en Uttar Pradesh.