27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estampida trágica en India: al menos 36 muertos durante un mitin político

Ocurrió en el distrito de Karur, en el estado sureño de Tamil Nadu. El evento era encabezado por el popular actor tamil Vijay, quien recientemente incursionó en la política. Entre las víctimas fatales se encuentran ocho niños y 16 mujeres.

Por
La concurrencia superó las 60 mil personas.

La concurrencia superó las 60 mil personas.

Al menos 36 personas murieron y más de 50 resultaron heridas este sábado en la India a causa de una estampida humana durante un mitin político en el distrito de Karur, en el estado sureño de Tamil Nadu. El evento era encabezado por el popular actor tamil Vijay, quien recientemente incursionó en la política.

Serguéi Lavrov, canciller de Rusia.
Te puede interesar:

Dura advertencia de Rusia a la OTAN y la Unión Europea: "Cualquier agresión tendrá una respuesta decisiva"

El incidente ocurrió en un acto masivo de campaña del partido de Vijay, Tamilaga Vettri Kazhagam, de cara a las elecciones estatales previstas para inicios del próximo año. El legislador estatal V. Senthilbalaji confirmó la tragedia, mientras que el ministro de Sanidad de Tamil Nadu, Ma Subramanian, precisó que entre las víctimas fatales se encuentran ocho niños y 16 mujeres.

El alto mando del distrito de Karur, V. Selvaraj, explicó que el caos se desató cuando una multitud, que superó largamente las previsiones de los organizadores, intentó acercarse al escenario donde se dirigía el actor-político. Según reportes del The Hindustan Times, el intento de aproximación provocó el derrumbe de las barricadas, desencadenando la estampida.

Embed

Fuentes policiales informaron que los organizadores esperaban una asistencia de unas 30.000 personas, pero la concurrencia superó las 60.000, lo que habría saturado las medidas de control y seguridad. El actor Vijay, quien fundó su partido el año pasado, tuvo que interrumpir su discurso y fue visto abandonando la zona hacia el aeropuerto de Trichy sin emitir declaraciones.

El funcionario Senthilbalaji actualizó que 58 personas permanecen hospitalizadas debido a las heridas sufridas en la aglomeración. Ante la emergencia, se movilizaron al menos 44 médicos de distritos vecinos. Además, el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, ordenó el envío de personal y recursos de refuerzo y anunció su visita al lugar para evaluar la situación.

Diversas autoridades nacionales y regionales expresaron sus condolencias. El primer ministro Narendra Modi calificó el episodio como "profundamente triste" en la red social X, enviando fortaleza a las familias de las víctimas. Por su parte, el gobernador de Tamil Nadu, R N Ravi, lamentó la "trágica pérdida de vidas inocentes, incluidos niños".

Embed

El ministro principal MK Stalin anunció una compensación de 1 millón de rupias (aproximadamente u$s12.000) para las familias de los fallecidos, con posibilidad de ayudas adicionales para los heridos. Tras el incidente, el distrito dispuso una investigación magisterial para determinar responsabilidades, en medio del reconocimiento de fallos en el control de la multitud.

Las tragedias por estampidas en eventos masivos son un problema recurrente en la India, a menudo vinculadas a la gestión inadecuada de multitudes y fallos de seguridad. Previamente, en enero de este año, un suceso similar durante la feria religiosa Kumbh Mela dejó 30 muertos, y 121 personas fallecieron en julio del año pasado durante una congregación hinduista en Uttar Pradesh.

Noticias relacionadas

Elon Musk / Príncipe Andrés de York

Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en archivos del caso Epstein

No se reportaron víctimas fatales tras el ataque. 

Ucrania lanzó un ataque masivo de drones contra una estación petrolera en Rusia

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Sojeros estadounidenses enfurecidos con Donald Trump por el salvataje del Tesoro a la Argentina

Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Benjamín Netanyahu brindó mensaje ante la Asamblea de Naciones Unidas. 

Netanyahu cruzó a los países que reconocieron al Estado de Palestina: "Matar judíos tiene recompensa"

Pese al abucheo, Benjamín Netanyahu pudo brindar su discurso. 

Abuchearon a Netanyahu en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Rating Cero

Milone dio detalles del casamiento en plena campaña política.

Cecilia Milone reveló un costado impensado de su casamiento con Nito Artaza: "Me usaron"

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.
play

Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Yanina Latorre convirtió a Chloé Eau de Parfum en su sello olfativo personal.

Este es el perfume favorito de Yanina Latorre: a qué huele y cuál es su precio

La modelo sigue impactando con sus atuendos en la Fashion Week de Milán, mientras aumentan los rumores de un nuevo novio.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

La película, dirigida por Steven Spielberg, dura cerca de tres horas y está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, se basa en una historia real y es una película de espías

Desde su debut en 2020, la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly, tras el estreno de la segunda temporada, la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.
play

Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

últimas noticias

play
El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.

San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

Hace 44 minutos
Juan Barinaga escapa ante la marca de Lucas González.

Con público visitante y sin Russo, Boca empata con Defensa y Justicia en Varela

Hace 47 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La Matanza

Hace 52 minutos
play

Ni una menos: a lo largo del país el colectivo feminista pidió justicia por Brenda, Morena y Lara

Hace 1 hora
La informalidad laboral alcanzó el 43,2%, el nivel más alto desde 2008

La informalidad laboral alcanzó el 43,2%, el nivel más alto desde 2008

Hace 1 hora