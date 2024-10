El piloto argentino no tendrá una butaca en Williams la próxima temporada, pero podría continuar su camino en la máxima categoría gracias a otro equipo.

Colapinto no tiene un lugar asegurado para la temporada 2025.

Franco Colapinto es la nueva revelación de la Fórmula 1. El piloto argentino, quien se subió al monoplaza de Williams para reemplazar a Logan Sargeant, sumó puntos en dos de las cuatro carreras que disputó y cosechó elogios no solo de su propio equipo, sino también de otras escuderías y competidores.

Sin embargo, este gran desempeño aún no le garantiza una butaca para 2025. Franco ya sabe que no tendrá lugar en Williams, que confirmó a Alex Albon y a Carlos Sainz. El jefe del equipo, James Volwes, está muy interesado en que no pierda continuidad y evalúa cederlo a préstamo a otra escudería.