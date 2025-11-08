8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hizo historia en la Premier League y ahora trabaja como albañil

El futbolista protagonizó una campaña única y llegó a ser fichado por el Chelsea, pero una serie de lesiones y problemas personales lo hicieron retirarse muy joven. Sorprendió en redes con su nueva carrera.

Por
Este jugador ganó la Premier League con el Leicester.

Este jugador ganó la Premier League con el Leicester.

Redes sociales
  • Danny Drinkwater es un exfutbolista inglés de 35 años.
  • Salió campeón con el Leicester en la Premier League 2015-2016 y también jugó para el Chelsea.
  • Una serie de lesiones y problemas en su vida personal lo llevaron a retirarse en octubre de 2023.
  • El año pasado sorprendió al revelar que estaba trabajando como albañil.

Después de colgar los botines, muchos futbolistas profesionales siguen vinculados al deporte como entrenadores o dirigentes. Otros, en cambio, deciden tomar rumbos completamente diferentes, ya sea por vocación o por necesidad, como un jugador que hizo historia en la Premier League y ahora trabaja de albañil.

El jugador portugués acumula más de 600 millones de seguidores en Instagram. 
Te puede interesar:

Elegancia pura: el impoluto look blanco de Cristiano Ronaldo que revolucionó las redes

Se trata del exmediocampista inglés Danny Drinkwater, protagonista del histórico título del Leicester en la temporada 2015-2016. Se retiró en octubre de 2023, cuando tenía apenas 33 años, y un año después sorprendió a los fans al publicar una foto trabajando en una obra en construcción.

"En el sitio hoy", anunció en una historia de Instagram donde se lo veía vestido con una remera naranja, rodeado de materiales y herramientas. Ante las críticas de algunos seguidores, quienes aseguraron que había "tocado fondo", Drinkwater se defendió: "Me encanta estar trabajando duro en el terreno. Es una elección", sostuvo.

Danny Drinkwater

La carrera de Danny Drinkwater

Danny Drinkwater nació en Manchester y se unió a las inferiores del United cuando tenía apenas 9 años. Aunque se lució en la Reserva, nunca llegó a jugar en el primer equipo: apenas lo convocaron como suplente en un partido en mayo de 2009, pero no sumó minutos en cancha.

Con el objetivo de ganar experiencia, en agosto de ese año fue cedido a préstamo al Huddersfield Town; luego pasó en la misma condición por el Cardiff City, el Watford y el Barnsley. En enero de 2012, el Leicester compró su pase y comenzó la mejor etapa de su carrera.

Drinkwater anotó siete goles, fue nominado al Premio al Jugador del Año del ELF Championship y el club ascendió a primera tras consagrarse campeón. En la temporada 2015-2016, hizo historia al ganar la Premier League. Su desempeño llamó la atención del Chelsea, que lo fichó en septiembre de 2017.

Sin embargo, su carrera entró en declive por la combinación de una serie de lesiones y problemas en su vida personal. Después de ser cedido a varios equipos, y tras un año y tres meses sin conseguir club, el jugador anunció su retiro profesional el 30 de octubre de 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”.

De ser una promesa del fútbol a sufrir adicciones, bajar 40 kilos y vivir bajo un puente: la historia que consterna a todos

San Lorenzo podría ser intervenido.

AFA podría intervenir San Lorenzo con una Comisión Normalizadora

Este jugador integró el plantel del Ciclón que ganó el Clausura 1995.

Tuvo un gran paso por San Lorenzo y su vida dio un vuelco: terminó trabajando como piletero

Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Garnacho mostró su look de entrecasa.

Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia

Rating Cero

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

últimas noticias

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 11 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 13 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 19 minutos
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Hace 29 minutos
No se registraron heridos ni víctimas fatales. 

Misiones: el brutal temporal provocó destrozos en varias localidades

Hace 35 minutos