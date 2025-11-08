Hizo historia en la Premier League y ahora trabaja como albañil El futbolista protagonizó una campaña única y llegó a ser fichado por el Chelsea, pero una serie de lesiones y problemas personales lo hicieron retirarse muy joven. Sorprendió en redes con su nueva carrera. Por







Este jugador ganó la Premier League con el Leicester. Redes sociales

Danny Drinkwater es un exfutbolista inglés de 35 años.

Salió campeón con el Leicester en la Premier League 2015-2016 y también jugó para el Chelsea.

Una serie de lesiones y problemas en su vida personal lo llevaron a retirarse en octubre de 2023.

El año pasado sorprendió al revelar que estaba trabajando como albañil. Después de colgar los botines, muchos futbolistas profesionales siguen vinculados al deporte como entrenadores o dirigentes. Otros, en cambio, deciden tomar rumbos completamente diferentes, ya sea por vocación o por necesidad, como un jugador que hizo historia en la Premier League y ahora trabaja de albañil.

Se trata del exmediocampista inglés Danny Drinkwater, protagonista del histórico título del Leicester en la temporada 2015-2016. Se retiró en octubre de 2023, cuando tenía apenas 33 años, y un año después sorprendió a los fans al publicar una foto trabajando en una obra en construcción.

"En el sitio hoy", anunció en una historia de Instagram donde se lo veía vestido con una remera naranja, rodeado de materiales y herramientas. Ante las críticas de algunos seguidores, quienes aseguraron que había "tocado fondo", Drinkwater se defendió: "Me encanta estar trabajando duro en el terreno. Es una elección", sostuvo.

Danny Drinkwater Instagram @dannydrinkwater La carrera de Danny Drinkwater Danny Drinkwater nació en Manchester y se unió a las inferiores del United cuando tenía apenas 9 años. Aunque se lució en la Reserva, nunca llegó a jugar en el primer equipo: apenas lo convocaron como suplente en un partido en mayo de 2009, pero no sumó minutos en cancha.

Con el objetivo de ganar experiencia, en agosto de ese año fue cedido a préstamo al Huddersfield Town; luego pasó en la misma condición por el Cardiff City, el Watford y el Barnsley. En enero de 2012, el Leicester compró su pase y comenzó la mejor etapa de su carrera.

Drinkwater anotó siete goles, fue nominado al Premio al Jugador del Año del ELF Championship y el club ascendió a primera tras consagrarse campeón. En la temporada 2015-2016, hizo historia al ganar la Premier League. Su desempeño llamó la atención del Chelsea, que lo fichó en septiembre de 2017. Sin embargo, su carrera entró en declive por la combinación de una serie de lesiones y problemas en su vida personal. Después de ser cedido a varios equipos, y tras un año y tres meses sin conseguir club, el jugador anunció su retiro profesional el 30 de octubre de 2023.