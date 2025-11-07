7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tuvo un gran paso por San Lorenzo y su vida dio un vuelco: terminó trabajando como piletero

Fue figura, ídolo y campeón en el club de Boedo, pero cerró su carrera en el Ascenso. Hoy se gana la vida limpiando piletas y haciendo delivery de asado.

Por
Este jugador integró el plantel del Ciclón que ganó el Clausura 1995.

Este jugador integró el plantel del Ciclón que ganó el Clausura 1995.

Redes sociales
  • Mario Rolando "Roly" Escudero integró el plantel de San Lorenzo que ganó el Torneo Clausura 1995.
  • Ese título quedó en la historia por cortar una sequía de 21 años, la peor racha negativa en la historia del club.
  • Se retiró jugando en el Club San Carlos de Capitán Sarmiento y se quedó a vivir en esa ciudad bonaerense.
  • Se gana la vida trabajando como piletero y haciendo delivery de asado.

Si hay un equipo que el hincha de San Lorenzo sabe recitar de memoria, ese es sin dudas el plantel campeón del Torneo Clausura 1995 que dirigía Héctor "Bambino" Veira y consiguió el primer título para el club tras 21 años de sequía. Después de retirarse, la vida los llevó por distintos caminos, algunos muy alejados del fútbol.

San Lorenzo podría ser intervenido.
Te puede interesar:

AFA podría intervenir San Lorenzo con una Comisión Normalizadora

Ese es el caso de Mario Rolando Escudero, que integraba la defensa junto a Oscar Arévalo, Oscar Ruggeri y Damián Manusovich. Actualmente, "Roly" vive en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, donde se gana la vida trabajando como piletero y haciendo delivery de asado.

"Como muchas veces tenía tiempo libre, un día un conocido me dice que estaba haciendo piletas y me preguntó si lo quería acompañar. Fui, me gustó y después de que un chico que trabajaba con él dejó, agarré yo", explicó el año pasado a TN. Con el tiempo, lo que empezó como changa se convirtió en profesión.

Roly trabaja junto a su hijo y, en temporada alta, limpia entre 10 y 15 piletas cada mañana. Como no tiene redes sociales, los vecinos recomiendan su trabajo de boca en boca; incluso lo llaman de pueblos vecinos. "Me compré todos los elementos y hoy voy por la ciudad haciendo desagotes y limpieza", contó.

Mario Rolando "Roly" Escudero

Además, el exdefensor tiene otra fuente de ingresos. "Tuve una parrilla hace dos o tres años, me quedaron clientes y hago delivery de asado. Todo delivery de parrillada posta, parrillada de verdad: con chinchulines, mollejas, riñón, completa", detalló. También cocina para fiestas privadas y pone un puesto de comida en los eventos de la ciudad.

La carrera de Mario Rolando Escudero

Mario Rolando Escudero nació en Córdoba, pero hizo las inferiores en San Lorenzo de Almagro. Debutó en Primera a los 19 años, el 15 de septiembre de 1991. Empezó jugando como lateral izquierdo; después pasó a la banda derecha y para 1993 ya era el número 4 indiscutido.

En 1995 integró el plantel que ganó el Torneo Clausura y cortó la peor racha negativa en la historia del club. Su último partido en el Ciclón fue el 7 de junio de 1998, en una victoria 2 a 1 frente a Huracán, el clásico rival. Después de eso, pasó por Nueva Chicago y Brown de Adrogué.

En 2006, después de estar dos años sin equipo y mientras hacía el curso de director técnico, un amigo lo llamó y le dijo que el Club San Carlos de Capitán Sarmiento buscaba un marcador de punta para disputar el Argentino C. Roly no dudó y se sumó al equipo. Se retiró en 2014, a los 43 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Garnacho mostró su look de entrecasa.

Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia

Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

Rating Cero

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida..

Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña

Se especula que el famoso corredor argentino está en pareja

¿Pareja confirmada? Quién es Meri Deal, la cantante con la que relacionan a Franco Colapinto

Esta película se anima a plantear temas incómodos y críticas sociales.
play

Está en Netflix y tiene una historia dramática y sensual: no te la podés perder

Las Películas que son tendencia por la profundidad de sus historias
play

Suspenso en época de redes sociales: cuál es la película de terror que es lo más visto de Netflix

La producción se enfoca en los conflictos personales y laborales que marcaron la vida del protagonista.
play

Está basada en hechos reales y es una serie de solo 4 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La industria textil argentina 

La industria no repunta: cayó un 0,7% interanual en septiembre

Hace 7 minutos
Un nuevo espacio que invita a disfrutar de la comida sin solemnidad.

Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura

Hace 1 hora
play

Susana Trimarco viajará a Paraguay para confirmar la nueva pista sobre Marita Verón

Hace 1 hora
San Lorenzo podría ser intervenido.

AFA podría intervenir San Lorenzo con una Comisión Normalizadora

Hace 2 horas
Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Hace 2 horas