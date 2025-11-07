Tuvo un gran paso por San Lorenzo y su vida dio un vuelco: terminó trabajando como piletero

Fue figura, ídolo y campeón en el club de Boedo, pero cerró su carrera en el Ascenso. Hoy se gana la vida limpiando piletas y haciendo delivery de asado.

Si hay un equipo que el hincha de San Lorenzo sabe recitar de memoria, ese es sin dudas el plantel campeón del Torneo Clausura 1995 que dirigía Héctor "Bambino" Veira y consiguió el primer título para el club tras 21 años de sequía. Después de retirarse, la vida los llevó por distintos caminos, algunos muy alejados del fútbol.

Ese es el caso de Mario Rolando Escudero, que integraba la defensa junto a Oscar Arévalo, Oscar Ruggeri y Damián Manusovich. Actualmente, "Roly" vive en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, donde se gana la vida trabajando como piletero y haciendo delivery de asado.

"Como muchas veces tenía tiempo libre, un día un conocido me dice que estaba haciendo piletas y me preguntó si lo quería acompañar. Fui, me gustó y después de que un chico que trabajaba con él dejó, agarré yo", explicó el año pasado a TN. Con el tiempo, lo que empezó como changa se convirtió en profesión.

Roly trabaja junto a su hijo y, en temporada alta, limpia entre 10 y 15 piletas cada mañana. Como no tiene redes sociales, los vecinos recomiendan su trabajo de boca en boca; incluso lo llaman de pueblos vecinos. "Me compré todos los elementos y hoy voy por la ciudad haciendo desagotes y limpieza", contó.

Además, el exdefensor tiene otra fuente de ingresos. "Tuve una parrilla hace dos o tres años, me quedaron clientes y hago delivery de asado. Todo delivery de parrillada posta, parrillada de verdad: con chinchulines, mollejas, riñón, completa", detalló. También cocina para fiestas privadas y pone un puesto de comida en los eventos de la ciudad.

La carrera de Mario Rolando Escudero

Mario Rolando Escudero nació en Córdoba, pero hizo las inferiores en San Lorenzo de Almagro. Debutó en Primera a los 19 años, el 15 de septiembre de 1991. Empezó jugando como lateral izquierdo; después pasó a la banda derecha y para 1993 ya era el número 4 indiscutido.

En 1995 integró el plantel que ganó el Torneo Clausura y cortó la peor racha negativa en la historia del club. Su último partido en el Ciclón fue el 7 de junio de 1998, en una victoria 2 a 1 frente a Huracán, el clásico rival. Después de eso, pasó por Nueva Chicago y Brown de Adrogué.

En 2006, después de estar dos años sin equipo y mientras hacía el curso de director técnico, un amigo lo llamó y le dijo que el Club San Carlos de Capitán Sarmiento buscaba un marcador de punta para disputar el Argentino C. Roly no dudó y se sumó al equipo. Se retiró en 2014, a los 43 años.