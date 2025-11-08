Cavani y Driussi fueron convocados y estarán en el Superclásico del domingo.
Boca y River ultiman detalles para una nueva edición del Superclásico que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera. Los entrenadores Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo dieron a conocer la lista de jugadores convocados que, entre bajas y altas, incluyen varias sorpresas.
Además de la histórica rivalidad, el duelo tiene un condimento especial: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize conseguirá el objetivo si logra ganarle al Millonario ante su gente, mientras que el conjunto de Núñez, a cinco puntos de distancia en la tabla anual con seis en juego, intentará sumar una victoria y estirar la definición a la última fecha.
En este marco, Claudio Úbeda tomó una decisión sorpresiva e incluyó a Edinson Cavani en la lista de jugadores convocados. El delantero uruguayo que arrastra hace varias semanas una fuerte lesión y pese a no poder entrenarse con normalidad fue incluido en la nómina de futbolistas. Por su parte, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Agustín Martegani no fueron llamados.
En River, luego de anunciar la extensión de su vínculo por un año más, Marcelo Gallardo decidió que Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes lograron recuperarse de sendas lesiones musculares, sean convocados para el Superclásico. Además el listado incluye la lista de varios juveniles.
La lista de convocados en Boca para el Superclásico
Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
Volantes: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.
Delanteros: Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson y Brian Aguirre.