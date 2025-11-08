8 de noviembre de 2025 Inicio
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el Superclásico

Los entrenadores Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.

Cavani y Driussi fueron convocados y estarán en el Superclásico del domingo. 

Cavani y Driussi fueron convocados y estarán en el Superclásico del domingo. 

Boca y River ultiman detalles para una nueva edición del Superclásico que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera. Los entrenadores Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo dieron a conocer la lista de jugadores convocados que, entre bajas y altas, incluyen varias sorpresas.

Bombonera: operativo policial 
Además de la histórica rivalidad, el duelo tiene un condimento especial: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize conseguirá el objetivo si logra ganarle al Millonario ante su gente, mientras que el conjunto de Núñez, a cinco puntos de distancia en la tabla anual con seis en juego, intentará sumar una victoria y estirar la definición a la última fecha.

En este marco, Claudio Úbeda tomó una decisión sorpresiva e incluyó a Edinson Cavani en la lista de jugadores convocados. El delantero uruguayo que arrastra hace varias semanas una fuerte lesión y pese a no poder entrenarse con normalidad fue incluido en la nómina de futbolistas. Por su parte, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Agustín Martegani no fueron llamados.

En River, luego de anunciar la extensión de su vínculo por un año más, Marcelo Gallardo decidió que Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes lograron recuperarse de sendas lesiones musculares, sean convocados para el Superclásico. Además el listado incluye la lista de varios juveniles.

River boca
Nacho Fern&aacute;ndez y Miguel Merentiel fueron convocados para el Supercl&aacute;sico entre Boca y River.&nbsp;&nbsp;

Nacho Fernández y Miguel Merentiel fueron convocados para el Superclásico entre Boca y River.

La lista de convocados en Boca para el Superclásico

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Volantes: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

Delanteros: Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson y Brian Aguirre.

La lista de convocados en River para el Superclásico

Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.

Defensores: Milton Casco, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel.

Volantes: Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Maximiliano Meza y Matías Galarza Fonda.

Delanteros: Santiago Lencina, Cristian Jaime, Miguel Borja, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas e Ian Subiabre

