Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el Superclásico Los entrenadores Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera. Por







Cavani y Driussi fueron convocados y estarán en el Superclásico del domingo. Redes sociales

Boca y River ultiman detalles para una nueva edición del Superclásico que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera. Los entrenadores Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo dieron a conocer la lista de jugadores convocados que, entre bajas y altas, incluyen varias sorpresas.

Además de la histórica rivalidad, el duelo tiene un condimento especial: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize conseguirá el objetivo si logra ganarle al Millonario ante su gente, mientras que el conjunto de Núñez, a cinco puntos de distancia en la tabla anual con seis en juego, intentará sumar una victoria y estirar la definición a la última fecha.

En este marco, Claudio Úbeda tomó una decisión sorpresiva e incluyó a Edinson Cavani en la lista de jugadores convocados. El delantero uruguayo que arrastra hace varias semanas una fuerte lesión y pese a no poder entrenarse con normalidad fue incluido en la nómina de futbolistas. Por su parte, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Agustín Martegani no fueron llamados.

En River, luego de anunciar la extensión de su vínculo por un año más, Marcelo Gallardo decidió que Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes lograron recuperarse de sendas lesiones musculares, sean convocados para el Superclásico. Además el listado incluye la lista de varios juveniles.

River boca Nacho Fernández y Miguel Merentiel fueron convocados para el Superclásico entre Boca y River. Redes sociales La lista de convocados en Boca para el Superclásico Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.