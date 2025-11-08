8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

De ser una promesa del fútbol a sufrir adicciones, bajar 40 kilos y vivir bajo un puente: la historia que consterna a todos

El exjugador de Independiente, logró recuperarse tras años de adicción y marginalidad. Hoy dedica su vida a ayudar a quienes buscan salir del consumo.

Por
En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”.

En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”.

Redes sociales
  • Jonathan Ariel Castillo fue una joven promesa de Independiente que perdió su rumbo tras frustraciones personales y adicciones que lo llevaron a vivir en la calle.
  • Pasó años inmerso en el consumo de drogas, sufrió múltiples caídas y llegó a estar al borde de la muerte antes de decidir internarse para recuperarse.
  • En la Fundación “Creer es Crear” inició un proceso de rehabilitación que transformó su vida, aprendiendo disciplina, autocuidado y el valor de la familia.
  • Hoy, con 38 años, está por recibirse de operador socioterapéutico y busca ayudar a otros a salir del consumo, compartiendo su historia como ejemplo de superación.

Durante su adolescencia, Jonathan Ariel Castillo parecía tener el futuro asegurado. Criado en San Francisco Solano, llegó a jugar en las inferiores de Independiente, donde se destacaba como delantero y compartía equipo con jugadores que luego triunfarían en el fútbol profesional. Sin embargo, detrás de ese sueño, su historia iba a tener lugar para una dura realidad familiar y emocional que, con el tiempo, lo empujó a perderlo todo.

Este jugador ganó la Premier League con el Leicester.
Te puede interesar:

Hizo historia en la Premier League y ahora trabaja como albañil

Las frustraciones deportivas y una desilusión amorosa marcaron el inicio de una espiral descendente. El joven, que había brillado en torneos juveniles, vio frustrada su oportunidad de viajar a Italia por decisión de sus padres y poco después abandonó el fútbol. Esa sensación de pérdida, sumada a problemas personales, lo llevó a refugiarse en el consumo de drogas. Lo que comenzó como un escape se transformó en una adicción que lo arrastró por años.

El por entonces juvenil llegó a vivir bajo un puente, sin contacto con su familia y al borde de la muerte. Pesaba apenas 40 kilos, tenía quemaduras en el rostro y las manos, y pasaba los días consumiendo sin descanso. “Estaba destruido. Me habían perdido, no sabían si estaba vivo o muerto”, contó tiempo después. La desesperación lo llevó a tomar la decisión que cambió su vida: pedir ayuda y comenzar un tratamiento de rehabilitación.

Jonathan Ariel Castillo

La dura historia de Jonathan Ariel Castillo

La vida de Jonathan estuvo marcada por las adversidades desde chico. Creció en un barrio vulnerable, con inundaciones constantes y un entorno donde la violencia y el consumo eran parte de su día a día. Aun así, su familia siempre priorizó la educación y el deporte. Su padre insistía en mantener a sus hijos alejados de la calle. “A los cinco años ya jugaba al fútbol con chicos más grandes”, recuerda.

El talento lo llevó a vestir la camiseta de Independiente a los nueve años y a destacarse en torneos juveniles. En un Mundialito de Clubes en Córdoba, fue goleador y figura bajo la dirección de Ricardo Bochini. Sin embargo, luego de una frustrada transferencia a Sampdoria y una historia personal que lo golpeó emocionalmente, su vida dio un giro. Dejó la escuela, abandonó el deporte y comenzó a vincularse con personas que lo introdujeron en el consumo.

Las drogas y la delincuencia lo llevaron a prisión en dos ocasiones. Su salud se deterioró al punto de necesitar cirugías de emergencia y quedar al borde del colapso físico. “Consumía 24 horas por día. Llegué a manejar un búnker y a vivir entre narcos. No sabía cómo parar”, relata. Alejado de su familia y sus hijos, vivió meses en la calle, hasta que una conversación con su padre lo impulsó a buscar ayuda en Sedronar.

En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”, donde inició un proceso de recuperación que cambió su vida por completo. Durante más de seis meses participó en talleres, terapias y trabajos comunitarios que lo ayudaron a reconstruir su autoestima y su vínculo con su entorno. “Si el tratamiento no duele, no sirve. Ahí aprendí a valorar todo: un plato de comida, una ducha, una cama limpia”, reflexiona.

Hoy, Jonathan vive con sus padres, retomó sus estudios secundarios y está por recibirse como operador socioterapéutico. Su objetivo es acompañar a otras personas en procesos similares. “Quiero llevar mi experiencia a los colegios y ayudar a los jóvenes antes de que caigan en lo mismo”, afirma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador portugués acumula más de 600 millones de seguidores en Instagram. 

Elegancia pura: el impoluto look blanco de Cristiano Ronaldo que revolucionó las redes

San Lorenzo podría ser intervenido.

AFA podría intervenir San Lorenzo con una Comisión Normalizadora

Este jugador integró el plantel del Ciclón que ganó el Clausura 1995.

Tuvo un gran paso por San Lorenzo y su vida dio un vuelco: terminó trabajando como piletero

Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Garnacho mostró su look de entrecasa.

Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia

Rating Cero

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

últimas noticias

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Hace 13 minutos
Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 16 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 18 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 24 minutos
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Hace 34 minutos