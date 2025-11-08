De ser una promesa del fútbol a sufrir adicciones, bajar 40 kilos y vivir bajo un puente: la historia que consterna a todos El exjugador de Independiente, logró recuperarse tras años de adicción y marginalidad. Hoy dedica su vida a ayudar a quienes buscan salir del consumo. Por







En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”. Redes sociales

Jonathan Ariel Castillo fue una joven promesa de Independiente que perdió su rumbo tras frustraciones personales y adicciones que lo llevaron a vivir en la calle.

Pasó años inmerso en el consumo de drogas, sufrió múltiples caídas y llegó a estar al borde de la muerte antes de decidir internarse para recuperarse.

En la Fundación “Creer es Crear” inició un proceso de rehabilitación que transformó su vida, aprendiendo disciplina, autocuidado y el valor de la familia.

Hoy, con 38 años, está por recibirse de operador socioterapéutico y busca ayudar a otros a salir del consumo, compartiendo su historia como ejemplo de superación. Durante su adolescencia, Jonathan Ariel Castillo parecía tener el futuro asegurado. Criado en San Francisco Solano, llegó a jugar en las inferiores de Independiente, donde se destacaba como delantero y compartía equipo con jugadores que luego triunfarían en el fútbol profesional. Sin embargo, detrás de ese sueño, su historia iba a tener lugar para una dura realidad familiar y emocional que, con el tiempo, lo empujó a perderlo todo.

Las frustraciones deportivas y una desilusión amorosa marcaron el inicio de una espiral descendente. El joven, que había brillado en torneos juveniles, vio frustrada su oportunidad de viajar a Italia por decisión de sus padres y poco después abandonó el fútbol. Esa sensación de pérdida, sumada a problemas personales, lo llevó a refugiarse en el consumo de drogas. Lo que comenzó como un escape se transformó en una adicción que lo arrastró por años.

El por entonces juvenil llegó a vivir bajo un puente, sin contacto con su familia y al borde de la muerte. Pesaba apenas 40 kilos, tenía quemaduras en el rostro y las manos, y pasaba los días consumiendo sin descanso. “Estaba destruido. Me habían perdido, no sabían si estaba vivo o muerto”, contó tiempo después. La desesperación lo llevó a tomar la decisión que cambió su vida: pedir ayuda y comenzar un tratamiento de rehabilitación.

Jonathan Ariel Castillo Redes sociales La dura historia de Jonathan Ariel Castillo La vida de Jonathan estuvo marcada por las adversidades desde chico. Creció en un barrio vulnerable, con inundaciones constantes y un entorno donde la violencia y el consumo eran parte de su día a día. Aun así, su familia siempre priorizó la educación y el deporte. Su padre insistía en mantener a sus hijos alejados de la calle. “A los cinco años ya jugaba al fútbol con chicos más grandes”, recuerda.

El talento lo llevó a vestir la camiseta de Independiente a los nueve años y a destacarse en torneos juveniles. En un Mundialito de Clubes en Córdoba, fue goleador y figura bajo la dirección de Ricardo Bochini. Sin embargo, luego de una frustrada transferencia a Sampdoria y una historia personal que lo golpeó emocionalmente, su vida dio un giro. Dejó la escuela, abandonó el deporte y comenzó a vincularse con personas que lo introdujeron en el consumo.

Las drogas y la delincuencia lo llevaron a prisión en dos ocasiones. Su salud se deterioró al punto de necesitar cirugías de emergencia y quedar al borde del colapso físico. “Consumía 24 horas por día. Llegué a manejar un búnker y a vivir entre narcos. No sabía cómo parar”, relata. Alejado de su familia y sus hijos, vivió meses en la calle, hasta que una conversación con su padre lo impulsó a buscar ayuda en Sedronar. En 2023 ingresó a la Fundación “Creer es Crear”, donde inició un proceso de recuperación que cambió su vida por completo. Durante más de seis meses participó en talleres, terapias y trabajos comunitarios que lo ayudaron a reconstruir su autoestima y su vínculo con su entorno. “Si el tratamiento no duele, no sirve. Ahí aprendí a valorar todo: un plato de comida, una ducha, una cama limpia”, reflexiona. Hoy, Jonathan vive con sus padres, retomó sus estudios secundarios y está por recibirse como operador socioterapéutico. Su objetivo es acompañar a otras personas en procesos similares. “Quiero llevar mi experiencia a los colegios y ayudar a los jóvenes antes de que caigan en lo mismo”, afirma.