Lisandro Martínez, sobre la crisis que atraviesa el país: "Estoy constantemente al tanto de lo que pasa"

El entrerriano es uno de los pocos futbolistas que no tiene miedo al qué dirán al sentar posición sobre política y la coyuntura actual. "El fútbol es mi trabajo… ¿Por qué no podría opinar como cualquier argentino más?", comentó.

El futbolista campeón del mundo Lisandro Martínez se tomó unos minutos para charlar sobre política y actualidad, algo que lo diferencia del resto de sus compañeros de la Selección. En épocas donde el hate es moneda corriente en redes sociales, el central de Manchester United no le hace caso al qué dirán.

Si bien dijo que no es de mirar noticias "porque si entrás, ves que es todo malo", reconoció: "Sí estoy constantemente al tanto de lo que pasa en mi país porque me importa mucho, y soy muy consciente de todo lo que pasa, pero no a través de las noticias".