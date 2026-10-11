11 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni participó del Gran Fondo de Buenos Aires: completó los 129 kilómetros en bicicleta

El entrenador de la Selección argentina se sumó este domingo a la competencia ciclística que recorrió las calles porteñas.

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Marcó un tiempo de 3 horas

Marcó un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos.

Lionel Scaloni participó este domingo del Gran Fondo de Buenos Aires, la competencia de ciclismo que reunió a miles de aficionados y ofreció un recorrido por calles y autopistas de la Ciudad sin tránsito vehicular. El entrenador de la Selección argentina completó el circuito de 129 kilómetros en 3 horas, 17 minutos y 21 segundos.

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Tras finalizar la prueba, Scaloni habló con la prensa y destacó uno de los aspectos que más disfrutó de la experiencia: recorrer Buenos Aires en bicicleta sin tener que compartir el espacio con los autos.

“Es lindo pedalear sin coches”, resumió el técnico campeón del mundo en Qatar 2022, quien valoró la tranquilidad que ofrece la carrera para circular por lugares que habitualmente están ocupados por el tránsito.

El entrenador también contó que llegó a la competencia con poco entrenamiento, debido a los compromisos recientes de la Selección argentina. Sin embargo, decidió participar porque quería aprovechar la oportunidad de disfrutar de la Ciudad desde otra perspectiva.

La relación de Scaloni con el ciclismo

Scaloni mantiene una relación estrecha con el ciclismo desde su retiro como futbolista profesional. La actividad se convirtió en una de sus principales aficiones fuera del fútbol y encontró en la bicicleta una manera de mantenerse activo.

Durante la entrevista, además, explicó que el ciclismo tiene un componente particular porque cada participante debe administrar su propio esfuerzo y superarse a sí mismo. Una filosofía que el entrenador conoce bien por su trayectoria en el deporte de alto rendimiento.

La participación de Scaloni fue uno de los atractivos de una nueva edición del Gran Fondo de Buenos Aires, una prueba que convoca tanto a ciclistas aficionados como a deportistas con mayor experiencia y que permite recorrer distintos sectores de la Ciudad con las calles liberadas del tránsito habitual.

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