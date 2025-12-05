El Gobierno creó el Programa Nacional de Formación en Salud Mental para la transformación de las prácticas Mediante la resolución firmada por el Ministerio de Salud, se unificarán criterios entre disciplinas en función de los principios normativos nacionales e internacionales vigentes mediante la formación, la capacitación en servicio y el desarrollo de investigación. Por + Seguir en







La creación del programa fue confirmada mediante el Boletín Oficial.

Así lo informó mediante la publicación de la Resolución N° 3050/2025 publicada en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones.

Esto ocurre tras la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 en 2023 para la "creación y fortalecimiento de los cimientos para la transformación estructural del sistema de atención de la salud mental hacia el paradigma comunitario, oficiando de guía rectora para todos los actores y sectores involucrados en dicho proceso".

En las páginas publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que esta medida busca "promover acciones que contribuyan a la unificación de criterios sobre la mejor forma de atención psiquiátrica y propiciar las modificaciones necesarias, así como su incorporación en las instancias de formación y capacitación profesional, en el ámbito de su competencia".

document (96) Dicho Plan instituye como objetivo la Promoción y Prevención en Salud Mental y Consumos Problemáticos, para desarrollar campañas de difusión y espacios de capacitación y sensibilización sobre la salud mental para la población general.

Así cómo también la Transformación de las prácticas donde plantean como objetivos garantizar la formación en Salud Mental Comunitaria de los trabajadores del campo de la Salud Mental y promover la formación del recurso humano de salud en la perspectiva de la Salud Mental Comunitaria y el enfoque de derechos. El "Programa tendrá como objetivo impulsar la transformación de las prácticas, en función de los principios normativos nacionales e internacionales vigentes a través de la formación, la capacitación en servicio, la puesta en valor de buenas prácticas existentes y el desarrollo de investigación y herramientas de estandarización de procesos para la mejora continua de la calidad en la asistencia en salud mental".