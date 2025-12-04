Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino Según medios especializados, el jugador está atravesando una crisis dentro de su actual plantel y tanto él como el club estarían dispuestos a terminar el vínculo. Un grande de Argentina se ilusiona con ficharlo. Por + Seguir en







Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre. Redes sociales

El mediocampista Aníbal Moreno está atravesando una crisis dentro del Palmeiras.

Medios brasileños lo señalan como uno de los responsables de la fractura del vestuario.

Debutó con la Selección argentina en octubre, pero a nivel club está perdiendo presencia.

En este contexto, River podría sondear el mercado para comprar su pase. Tras la derrota en la final de la Copa Libertadores 2025 frente al Flamengo, que se consagró tetracampeón, el vestuario del Palmeiras atraviesa una fuerte crisis interna. En este contexto, la situación dentro del plantel podría llevar a que un jugador que hace poco fue convocado por Lionel Scaloni regrese al fútbol argentino.

Se trata del mediocampista Aníbal Moreno, a quien Bolavip Brasil señala, junto a Andreas Pereira, como uno de los grandes responsables de la fractura. Fuentes internas del club indicaron que el argentino protagonizó varios episodios de discusiones en los entrenamientos, e incluso abandonó algunos de ellos.

Este panorama provocaría que el Palmeiras declare como transferible al jugador de 26 años, que ya venía perdiendo terreno en la consideración del entrenador Abel Ferreira y, de hecho, no sumó minutos en la final de la Libertadores. Tanto él como el club estarían predispuestos a un cambio de aire.

Aníbal Moreno Palmeiras Redes sociales River estará atento a lo que pueda suceder con Moreno y probablemente intente sondearlo, como ya lo hizo en más de una oportunidad, cuando preguntó condiciones pero finalmente no lo fichó. El Palmeiras lo tasó en 16 millones de dólares, pero esta situación podría hacer bajar su precio.

Los números de Aníbal Moreno Aníbal Moreno tuvo su primera convocatoria a la Selección argentina en la fecha FIFA de octubre. Su debut fue en el amistoso frente a Puerto Rico que terminó en goleada 6 a 0 a favor de la Albiceleste: entró en el segundo tiempo en reemplazo de Giovani Lo Celso y jugó 45 minutos.

En lo que va de la temporada 2025, el mediocampista central disputó un total de 3.012 minutos distribuidos en 54 encuentros. No convirtió goles, pero aportó dos asistencias; recibió 13 tarjetas amarillas y sufrió una expulsión.