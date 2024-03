Lionel Scaloni, tras las amenazas a Di María: "Lo vi tranquilo y bien, va a jugar de titular"

El DT del equipo campeón del mundo en Qatar 2022 contará con el futbolista de Benfica desde el inicio y será uno de los pocos jugadores que repetirá junto a Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández. Y serán acompañados por el joven Alejandro Garnacho, la gran promesa del fútbol argentino.

"La idea es hacer cambios. Vamos a hacer cinco o seis. Aún no decidí si Walter Benítez empieza en el once. Aún no le dije el equipo a los jugadores", aclaró el Gringo durante la conferencia de prensa previa al duelo con Costa Rica, que se jugará el martes a las 23.50.

"Necesitamos ver cómo los jugadores nuevos se asocian a sus compañeros"

La gira por Estados Unidos le permite a Lionel Scaloni definir el plantel de 23 jugadores que afrontarán la Copa América en territorio norteamericano, donde buscará el bicampeonato de América. Más allá de los jugadores históricos y varios de los integrantes del elenco campeón del mundo, el DT busca darle lugar a jóvenes talentes como Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

"En estos partidos tratamos de mirar lo colectivo. Más allá de ver las condiciones individuales, buscamos el acople al equipo. Necesitamos ver cómo los jugadores nuevos se asocian a sus compañeros. Por eso estos amistosos son importantes", indicó el técnico argentino de 45 años.

En la misma línea, expuso que la Albiceleste afrontará el duelo frente al elenco centroamericano con el objetivo de sumar minutos y afinar detalles de la idea de juego: "Jugar con la camiseta Argentina indica jugar los partidos al máximo posible. Sea quien sea el rival. Costa Rica es un equipo interesante, con buenos jugadores y que viene de ganar a Honduras. Hay que pensar más en el funcionamiento que en el resultado".