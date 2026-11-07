7 de noviembre de 2026 Inicio
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Surgió en River, ganó la Copa Libertadores y aseguró que quiere volver: "Me gustaría"

El futbolista fue una de las piezas claves el equipo de Marcelo Gallardo que obtuvo el máximo trofeo continental en 2018, frente a Boca, en Madrid.

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River ya piensa en el rearmado del equipo para el 2027.

River ya piensa en el rearmado del equipo para el 2027.

El mundo River comienza a dejar atrás una mala temporada futbolística y el hincha se ilusiona con la vuelta de un jugador surgido de las divisiones inferiores del club, ganador de Copa Libertadores 2018 y que en las últimas horas aseguró que le gustaría volver.

Horacio Pagani y Gonzalo Montiel.
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Se trata de Exequiel Palacios, mediocampista que actualmente juega en el Ipswich Town F. C. de la Premier League y manifestó sus intenciones de una vuelta al conjunto de Núñez, que cierra una mala temporada futbolística y ya piensa en el rearmado del equipo para el 2027.

“Me gustaría volver bien y disfrutar. Me gusta ese desafío, pero quiero estar preparado y devolverle cosas a la gente de River”, afirmó Palacios en una entrevista brindada a los periodistas Gastón y Esteban Edul en el ciclo de streaming "Los Edul".

Para el tucumano de 29 años nacido en Famaillá, cada vez que le toca formar parte de la convocatoria en la Selección Argentina y disputar un partido en el Estadio Monumental, le pica el bichito de decir: "Ojalá el día de mañana pueda volver y jugar acá".

Exequiel Palacios fue vendido de River al Bayer Leverkusen en diciembre de 2019 por 17 millones de euros.

Exequiel Palacios fue vendido de River al Bayer Leverkusen en diciembre de 2019 por 17 millones de euros.

Otro de los jugadores nacidos en la cantera millonaria que se expresó en el mismo sentido fue Enzo Fernández que, hace semanas, había manifestado su deseo de volver a River cuando termine su ciclo en Europa: “Yo sé que voy a volver a River, me hago cargo del archivo”.

Los números de Exequiel Palacios en River

  • Partidos jugados: 87 (61 como titular y 26 ingresando desde el banco)
  • Goles convertidos: 10
  • Asistencias: 10
  • 7 títulos obtenidos: Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), Copa Libertadores (2018), Recopa Sudamericana:(2016 y 2019) y Supercopa Argentina (2017)
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