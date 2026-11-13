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Separación y escándalo: un reconocido periodista fue dejado por su novia "de la noche a la mañana"

A tres años del mediático casamiento, el panelista dejó de tener contacto con su pareja y en LAM contaron en detalle el motivo de la ruptura. "Ella no le atendió nunca más el teléfono y le mando al abogado para divorciarse", contó Pepe Ochoa.

Se separó Alexis Puig.

Se separó Alexis Puig.

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El panelista Pepe Ochoa tomó la posta en LAM para traer una información en exclusiva y dio todos los detalles: se separó Alexis Puig de su pareja Luciana Méndez, con quien se había casado en 2023. Explicó los motivos y sorprendió al revelar que todo sucedió “de la noche a la mañana”.

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Luego de un enigmático en el que fueron develando de quién se trataba, revelaron que el motivo principal tiene que ver con algo que lleva tiempo, pero la decisión fue tomada de un momento para otro: "Se separó porque viene muy mal hace seis meses con una situación muy particular de él".

"En un momento ella le dio una nueva oportunidad y ella lo dejó del día a la noche y desapareció. No le atendió nunca más el teléfono y le mando al abogado para divorciarse" , explicó.

Cabe destacar que, su exnovia, Lola Corberó había contado que, en su momento, se separaron porque ella había “mantenido” a su pareja por mucho tiempo. Si bien, no hay más detalles, la relación entre Luciana y Alexis había tenido muchos traspiés. ¿No hay vuelta atrás?

Escandalosa discusión entre dos figuras de América TV: "¿Estás ahí para decir pelotudeces?"

La conductora Yanina Latorre llamó enojadísima a LAM y apuntó con todo contra Nora Colosimo, panelista del programa. Sucede que la mamá de Wanda Nara había cuestionado la forma de trabajar de su colega y le atribuyó el posicionamiento televisivo gracias a su hija.

¿Dijo que yo soy gracias a Wanda? ¿Me está tomando el pelo? Me voy a calentar. Me llamó por el Wandagate, me llamó porque yo ya era la mejor. Cuando la hija me llamó fue porque ella quería que yo lo cuente”, dijo Yanina a través de audios de WhatsApp.

Pero no es la primera vez que se enoja porque Yanina ya la había señalado por haber mentido con una información respecto a la China Ansa y Pablo Migliore: “La señora dice que la protagonista me la cuenta y que yo no la tengo que contar. ¿Qué dice la señora? ¿Fumó algo o está ahí para decir pelotudeces?”.

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