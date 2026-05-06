"Nace una leyenda": el spot con fiebre mundialista que protagoniza Lionel Messi junto Timothée Chalamet y Bad Bunny La marca deportiva alemana lanzó una publicidad donde las figuras mundiales deben armar un equipo lleno de estrellas del deporte para desafiar a un rival barrial, conocidos como “Los invencibles”. Por + Seguir en







La publicidad completa será publicada este 7 de mayo.

A 36 días del inicio del Mundial 2026, la marca de indumentaria alemana lanzó un spot publicitario donde tiene como protagonista a la figura mundial Lionel Messi, Bad Bunny y el actor Timothée Chalamet, que generó gran revolución en las redes sociales.

Bajo el lema “Nace una leyenda” (“A legend is born” en inglés), el actor de Hollywood llama por teléfono a nada más ni nada menos que al referente de la música urbana a quien le cuenta la historia de un equipo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes apodan “Los invencibles”.

La historia busca poner el foco sobre estos “tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.

El puertorriqueño le cuenta la situación al capitán de la Selección argentina, y decide armar un elenco de estrellas del deporte para desafiar a este pequeño equipo barrial. La propuesta de la publicidad apunta a revalorizar el fútbol callejero como semillero de creatividad, pasión y talento.

Embed - Timothee Chalamet on Instagram: "TMRW MY SOCC- FOOTBALL DREAMS COME TRUE !! @adidas" View this post on Instagram Al mismo tiempo, en el spot, aparecen figuras del mundo del fútbol legendarias de varias generaciones como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero y las actuales que se destacan Lamine Yamal; Jude Bellingham; Trinity Rodman, representante del fútbol femenino de Estados Unidos; Ousmane Dembélé; Raphinha; Pedri, Florian Wirtz y hasta Santiago Giménez, delantero mexicano en pleno ascenso.