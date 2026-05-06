"Nace una leyenda": el spot con fiebre mundialista que protagoniza Lionel Messi junto Timothée Chalamet y Bad Bunny

A 36 días del inicio del Mundial 2026, la marca de indumentaria alemana lanzó un spot publicitario donde tiene como protagonista a la figura mundial Lionel Messi, Bad Bunny y el actor Timothée Chalamet, que generó gran revolución en las redes sociales.
Bajo el lema “Nace una leyenda” (“A legend is born” en inglés), el actor de Hollywood llama por teléfono a nada más ni nada menos que al referente de la música urbana a quien le cuenta la historia de un equipo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes apodan “Los invencibles”.
La historia busca poner el foco sobre estos “tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.
El puertorriqueño le cuenta la situación al capitán de la Selección argentina, y decide armar un elenco de estrellas del deporte para desafiar a este pequeño equipo barrial. La propuesta de la publicidad apunta a revalorizar el fútbol callejero como semillero de creatividad, pasión y talento.
Embed - Timothee Chalamet on Instagram: "TMRW MY SOCC- FOOTBALL DREAMS COME TRUE !! @adidas"
View this post on Instagram
Al mismo tiempo, en el spot, aparecen figuras del mundo del fútbol legendarias de varias generaciones como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero y las actuales que se destacan Lamine Yamal; Jude Bellingham; Trinity Rodman, representante del fútbol femenino de Estados Unidos; Ousmane Dembélé; Raphinha; Pedri, Florian Wirtz y hasta Santiago Giménez, delantero mexicano en pleno ascenso.
Si bien este es un pequeño adelanto que generó una gran repercusión, se espera que el estreno oficial de la publicidad sea este jueves 7 de mayo, y se espera que forme parte de una serie de acciones globales que la marca desplegará en los próximos meses.