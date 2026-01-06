IR A
Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

La serie encabezada por Nancy Dupláa y Carla Peterson llegó a la plataforma a comienzos de enero.

Netflix amplía su catálogo con el estreno de El tiempo de las moscas, una nueva serie argentina que capta rápidamente la atención de la audiencia internacional. La producción se distingue por una combinación efectiva de drama, suspenso y humor negro, una fórmula que despierta interés entre los suscriptores desde su llegada a la plataforma.

La historia se apoya en el universo literario de la reconocida escritora Claudia Piñeiro y toma como referencia sus novelas Tuya y El tiempo de las moscas. A partir de estos materiales, la ficción desarrolla un relato sólido en el que pasado y presente de las protagonistas se cruzan de manera constante, dando lugar a la revelación de secretos y conflictos que tensionan la trama.

El eje actoral descansa en una dupla destacada integrada por Carla Peterson y Nancy Dupláa. Ambas intérpretes sostienen una narración que indaga en las consecuencias de las decisiones tomadas y en las complejidades de la identidad, posicionando a la serie como uno de los lanzamientos más atractivos del audiovisual argentino reciente dentro del streaming.

el tiempo de las moscas

Sinopsis de El tiempo de las moscas, la nueva serie de Netflix

Netflix integra a su catálogo una de las apuestas más esperadas del audiovisual argentino: El tiempo de las moscas. La serie busca cautivar a los suscriptores con una propuesta que se mueve con soltura entre el drama social, el suspenso y un filoso humor negro. La producción se inscribe en la tendencia de adaptar grandes éxitos literarios y ofrece una narrativa intensa, con una puesta visual sólida y una fuerte carga emocional.

La trama señala el regreso de Inés, interpretada por Nancy Dupláa, quien recupera la libertad tras cumplir quince años de condena por el asesinato de la amante de su exmarido. Al salir de prisión, enfrenta un mundo profundamente transformado y el desafío de reconstruir su identidad desde cero. En ese proceso aparece la Manca, encarnada por Carla Peterson, una aliada inesperada con quien conforma una dupla singular para atravesar los conflictos de esta nueva etapa.

el tiempo de las moscas serie

El guion se apoya en las novelas de la reconocida escritora Claudia Piñeiro, en particular Tuya y su continuación El tiempo de las moscas. A partir de ese material, la serie entrelaza los fantasmas del pasado con las urgencias del presente, y explora la tensión permanente entre el deseo de dejar atrás el estigma del crimen y la aparición de nuevos dilemas morales y situaciones imprevistas.

Con una química evidente entre Dupláa y Peterson, la ficción se afirma como un relato sobre la resiliencia femenina y las segundas oportunidades. Los diálogos filosos y la atmósfera envolvente construyen una historia que invita a reflexionar sobre la justicia, la amistad y el paso del tiempo, y posicionan a El tiempo de las moscas como un título imprescindible dentro de las producciones argentinas disponibles en streaming.

Tráiler de El tiempo de las moscas

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El tiempo de las moscas

  • Carla Peterson como Inés Lamas.
  • Nancy Dupláa como Mariana «La Manca» Suárez.
  • Valeria Lois como Susana Bonar.
  • Osqui Guzmán como Rody.
  • Diego Velázquez como Ricardo «Ricky» Donato.
  • Carlos Belloso como el Dr. Ortiz.
  • Jimena Anganuzzi como Trinidad «Trini».
  • Julia Dorto como Laura «Lali» Pereyra.
  • Diego Cremonesi (Participación especial).
  • Diego Gentile como Oscar Pereyra.
  • María Rosa Fugazot como Marta.
  • Lola Berthet
  • Mercedes Moltedo como Pauli.
