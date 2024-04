Liga Profesional 2024: cuándo comienza y termina el mercado de pases de invierno

Cuándo se abrirá y cerrará el mercado de pases de invierno

Tal como estaba estipulado, la primera fecha de la Liga Profesional 2024 será el fin de semana del 11 y 12 de mayo, por ende, el mercado de pases abrirá después de la cuarta fecha. A su vez, cerrará después de la fecha 12 del mismo certamen.

En ese sentido, el periodista César Luis Merlo informó que el período será de tres meses: comenzará el 1 de agosto y finalizará el 30 de agosto. Al mismo tiempo, detalló que tras el cierre, aquellos clubes que realicen ventas al exterior, ya no tendrán la oportunidad de reemplazar al futbolista en cuestión.

“Durante la fecha 1 y 3 los jugadores jugarán con el plantel de la Copa del Liga. Mientras que de la 4° hasta la 12°, habrá tiempo para incorporar”, agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CLMerlo/status/1780626586527510826&partner=&hide_thread=false Fechas del mercado de pases de con ciertas particularidades típicas de nuestro amado fútbol. pic.twitter.com/h9CuOBvqI6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 17, 2024

Se define la Copa de la Liga: cómo es el choque de los cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán el próximo fin de semana, donde River y Boca disputarán el choque más importante de la jornada, en domingo a las 15.30 en Córdoba.

Los otros cruces serán Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia, ambos e jugarán el sábado 20; y Godoy Cruz vs. Vélez, el domingo 21, al igual que el Superclásico.

Por su parte, las semifinales se disputarán en la jornada del 28 de abril. Dichos encuentros, también serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, directamente.

En tanto, la final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral. En esta instancia, en caso de persistir la igualdad dentro de los 90 minutos, se definirá en el tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos, y posteriormente, en caso que continúe la paridad será por penales.