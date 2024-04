¿Peligra el Superclásico en Córdoba? Preocupación por el estado del césped del Kempes

Si bien se confirmará en las próximas horas, se estima que el partido se jugará el próximo domingo 21 a las 15:30 y con presencia de ambas parcialidades , algo que no ocurre desde el 9 de diciembre de 2018, cuando ambos clubes disputaron la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.

Ante las imágenes que preocupan por el campo de juego, peligra el escenario donde se disputará ya que AFA analiza la chance de cambiar de sede: todo se define en una reunión este mediodía.

Es que, en las últimas semanas, los encargados del mantenimiento de la cancha resembraron el campo de juego con semilla de pasto para invierno. Los trabajos comenzaron después del duelo entre Talleres e Independiente Rivadavia, el pasado 6 de abril, e incluso se habrían demorado a la espera de la decisión de la dirigencia de Instituto, que finalmente hizo de local en Alta Córdoba contra el equipo de Martín Demichelis en la última fecha.

Frente a este panorama, el ingeniero, Marcos Ibáñez, aseguró que llegará en óptimas condiciones y que no será un problema para el enfrentamiento del Millonario con el Xeneize.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga

Los cuartos de final se jugarán entre el sábado y domingo próximo. En ese sentido, River y Boca disputarán el choque, en principio el próximo domingo en Córdoba.

Por su parte, los otros cruces serán Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia, ambos e jugarán el sábado 20; y Godoy Cruz vs. Vélez, el domingo 21, al igual que el Superclásico.

Por su parte, las semifinales se disputarán en la jornada del 28 de abril. Dichos encuentros, también serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, directamente.

En tanto, la final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral. En esta instancia, en caso de persistir la igualdad dentro de los 90 minutos, se definirá en el tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos, y posteriormente, en caso que continúe la paridad será por penales.