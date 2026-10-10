Leandro Paredes se desgarró y se perderá la semifinal de Boca contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana El mediocampista central del Xeneize ingresó en el segundo tiempo frente a Instituto, pero sintió una molestia física en su pierna derecha y pidió el cambio. Quedó completamente descartado para la serie frente al conjunto de Río de Janeiro. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

El mundo Boca recibió la noticia que no quería escuchar: se confirmó la lesión del capitán, Leandro Paredes, quien debió dejar el encuentro frente a Instituto en Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura, luego de haber ingresado en el segundo tiempo.

Tras el empate 2-2 con La Gloria, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena puso en duda la presencia del mediocampista para el trascendental duelo de semifinales ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana. Luego de los estudios médicos que le realizaron este sábado, se supo que el campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y quedó confirmado lo que se presumía: no podrá estar en ninguno de los dos duelos de la competencia sudamericana.

Ahora, el cuerpo médico ya piensa en el tratamiento para que el futbolista pueda recuperarse y regresar lo antes posible a las canchas teniendo en cuenta la apretada agenda que tienen. De acuerdo a los tiempos de recuperación, se estima que el mediocampista tendrá un tiempo de recuperación de entre 3 a 6 semanas, y teniendo en cuenta que los partidos contra el conjunto brasileño son el martes 13 y 20 de octubre.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. https://t.co/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026 Sin dudas, esta será una baja más que sensible en el mediocampo del Xeneize en los próximos duelos por lo que representa en el equipo y su peso de experiencia y presencia en la mitad de la cancha. Con Paredes en cancha en este 2026, los de La Boca lograron 18 triunfos, once igualdades y siete caídas.

¿Leandro Paredes se pierde el Superclásico? Teniendo en cuenta los tiempos de recuperación, la ausencia en las semifinales de la Copa Sudamericana no es el único dolor de cabeza para Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, sino que también aparece otro duelo más que importante en las próximas semanas: el Superclásico.