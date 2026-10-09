10 de octubre de 2026 Inicio
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¿Juega Leandro Paredes ante Vasco? La frase de Rodolfo Arruabarrena que encendió las alarmas en Boca

Tras el empate 2-2 con Instituto en Córdoba, el entrenador del Xeneize puso en duda la presencia del capitán del equipo para el trascendental duelo de semifinales ante el equipo brasileño por Copa Sudamericana.

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El capitán de Boca debió salir en el segundo tiempo por una lesión.

El capitán de Boca debió salir en el segundo tiempo por una lesión.

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Leandro Paredes salió en el segundo tiempo en Córdoba.

Leandro Paredes salió en el segundo tiempo en Córdoba.

El volante de la Selección argentina había comenzado el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Milton Delgado. Sin embargo, apenas 15 minutos más tarde sintió un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha y exclamó la frase "Me tiró" hacia el cuerpo técnico. Ante la imposibilidad de continuar, pidió el cambio y fue sustituido por Santiago Ascacibar.

Tras retirarse hacia el banco con visibles gestos de dolor y recibir el consuelo de sus compañeros, el futbolista se dirigió directamente al vestuario asistido con una compresa de hielo en la zona afectada. La dolencia física generó alarma en el club, ya que el mediocampista resulta una pieza fundamental en el esquema del entrenador para el ordenamiento y la salida limpia del equipo.

En conferencia de prensa, Arruabarrena demostró su preocupación y confirmó la grave sospecha sobre el estado de su referente. El entrenador fue contundente: "Lamentablemente, Leandro se lesionó. Se tendría que hacer los estudios, pero yo creo que, por las caras tras haber salido, supongo que para el martes está descartado", expresó.

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