19 de abril de 2026 Inicio
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Video: Leandro Paredes anotó el 1-0 de Boca contra River y lo festejó con el Topo Gigio

El mediocampista del Xeneize convirtió de penal en el Monumental y abrió el marcador frente al Millonario, en el marco del clásico más importante del fútbol argentino.

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Leandro Paredes convirtió un gol para Boca.

Leandro Paredes convirtió un gol para Boca.

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El mediocampista Leandro Paredes convirtió un gol de penal con el que Boca abrió el marcador contra River en el Monumental, en el marco del Superclásico que se juega por la fecha 15 del torneo Apertura 2026. Luego, festejó con el Topo Gigio, en alusión a la recordada celebración de Juan Román Riquelme.

River y un gran recibimiento en el Monumental.
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Se jugaba el tiempo adicionado de la primera parte, cuando Miguel Merentiel buscó anotar para Boca con un disparo bloqueado por Lautaro Rivero. Después, Héctor Paletta, quien estaba a cargo del VAR, le advirtió a Darío Herrera que la pelota pegó en la mano del defensor de River, por lo que el árbitro analizó la acción y sancionó penal para el Xeneize.

En tal sentido, Paredes venció al arquero Santiago Beltrán con un firme remate, por lo que convirtió su primer gol contra River y lo festejó con el Topo Gigio, en alusión al recordado festejo de Riquelme luego de un tanto que le convirtió al Millonario en 2001.

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