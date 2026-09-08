8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo ver en vivo

El Xeneize recibe al Tricolor paulista en La Bombonera para disputar la ida de los cuartos de final del certamen internacional. El árbitro del partido será el chileno Piero Maza.

Por
Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera.

Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera.

Web

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca recibe a San Pablo en La Bombonera en lo que será un encuentro clave de cara a las semifinales del certamen internacional. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. El chileno Piero Maza será el árbitro del encuentro.

Boca piensa en su próximo encuentro. 
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

El presente del Xeneize es positivo respecto a lo vivido meses atrás con las constantes derrotas y la poca regularidad que presentaba en el torneo local e incluso que también lo llevó a quedar eliminado de la Copa Libertadores. El último fin de semana empató contra Gimnasia de Mendoza 2 a 2 de visitante por el torneo local y ahora volverá a su cancha. Para llegar a esta instancia tuvo que vencer a O’Higgins y Recoleta.

El director técnico, Rodolfo Arruabarrena, intentará poner su mejor equipo, a pesar de tener a Milton Delgado descartado y con Leandro Paredes con dudas luego de su lesión. Todavía no hay once definido, pero buscará mantener la esencia de que tenía con todos sus jugadores disponibles.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Por su parte, San Pablo, que viene de dos victorias consecutivas tras jugar de local, buscará cortar la racha negativa de doce partidos sin triunfos de visitante. En la previa del partido, Dorival Junior aseguró que este es el “clásico sudamericano”.

El equipo brasilero cuenta con Jonathan Calleri, referente del equipo y exjugador de Boca, quien se recuperó de su lesión y tendrá un partido especial porque será su regreso a Argentina. Otro de los puntos altos del equipo es Luciano, su goleador en la Copa, aunque también Arthur y Lucas Moura son dos de las figuras del equipo.

Horario y dónde ver Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Fernando Vejar
  • Estadio: La Bombonera.

Boca vs. San Pablo: formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca empató 2 a 2 con el Lobo de visitante en Mendoza.
play

En un partidazo y con equipo alternativo, Boca empató 2 a 2 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha

Boca se impuso en los penales en Córdoba.

Vélez presentó un reclamo formal contra Boca tras la derrota en Copa Argentina

A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Con el foco puesto en la Sudamericana, Boca visita a Gimnasia en Mendoza

Tras 5 años desde su retiro, el Apache realizará su partido homenaje.

Bombazo en Boca: Tevez prepara su despedida y sueña con juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

Tras el partido ante Vélez por Copa Argentina, Boca ya piensa en su próximo partido. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la victoria ante Vélez por Copa Argentina

Álvaro Montero, con dos atajadas en la tanda de penales, le dio la clasificación a Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. 
play

Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Rating Cero

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

Antonela Roccuzo se creó su cuenta en TikTok para meterse en el nicho de Booktok.
play

De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

MIrtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre. 

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.
play

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

Stavros Floros exige 100 millones de dólares.

El participante de Survivor que perdió una pierna en un accidente demandó al reality

últimas noticias

Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera.

Boca abre la llave de cuartos de final ante San Pablo en La Bombonera

Hace 10 minutos
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar no se mueve y se mantiene estable en su nuevo piso por encima de los $1.500

Hace 13 minutos
ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

Hace 33 minutos
Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

Hace 45 minutos
La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 

¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Hace 52 minutos