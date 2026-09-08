A qué hora juega Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo ver en vivo El Xeneize recibe al Tricolor paulista en La Bombonera para disputar la ida de los cuartos de final del certamen internacional. El árbitro del partido será el chileno Piero Maza. Por Agregar C5N en









Boca juega frente a San Pablo en La Bombonera. Web

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca recibe a San Pablo en La Bombonera en lo que será un encuentro clave de cara a las semifinales del certamen internacional. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. El chileno Piero Maza será el árbitro del encuentro.

El presente del Xeneize es positivo respecto a lo vivido meses atrás con las constantes derrotas y la poca regularidad que presentaba en el torneo local e incluso que también lo llevó a quedar eliminado de la Copa Libertadores. El último fin de semana empató contra Gimnasia de Mendoza 2 a 2 de visitante por el torneo local y ahora volverá a su cancha. Para llegar a esta instancia tuvo que vencer a O’Higgins y Recoleta.

El director técnico, Rodolfo Arruabarrena, intentará poner su mejor equipo, a pesar de tener a Milton Delgado descartado y con Leandro Paredes con dudas luego de su lesión. Todavía no hay once definido, pero buscará mantener la esencia de que tenía con todos sus jugadores disponibles.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. Por su parte, San Pablo, que viene de dos victorias consecutivas tras jugar de local, buscará cortar la racha negativa de doce partidos sin triunfos de visitante. En la previa del partido, Dorival Junior aseguró que este es el “clásico sudamericano”.

El equipo brasilero cuenta con Jonathan Calleri, referente del equipo y exjugador de Boca, quien se recuperó de su lesión y tendrá un partido especial porque será su regreso a Argentina. Otro de los puntos altos del equipo es Luciano, su goleador en la Copa, aunque también Arthur y Lucas Moura son dos de las figuras del equipo.