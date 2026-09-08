8 de septiembre de 2026 Inicio
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Apple prepara el mayor rediseño del iPhone en casi dos décadas: ¿Qué tendrá de nuevo y cuánto costará?

Apple tiene todo listo para presentar un teléfono completamente renovado, un salto que marcaría un antes y un después en la historia de la compañía y pondría a prueba su capacidad de transformar una tecnología de nicho en un producto masivo.

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La evolución del IPhone a lo largo de los años.

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Apple tiene todo listo para revolucionar el mundo cuando lance el rediseño de su producto preferido. En Cupertino, California, se respira clima de anuncio histórico ya que la compañía promete un giro que podría redefinir la manera en que entendemos al iPhone y marcar un antes y un después en su legado tecnológico.

El profesor de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster y el CEO de OpenAI, Sam Altman.
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Este miércoles, en California, la compañía presentará un modelo plegable con pantalla flexible que se abre y se cierra como un libro. La expectativa es enorme para millones de usuarios en el mundo que esperan vivir la experiencia de un dispositivo que no solo cambia su forma, sino también la manera de interactuar con la tecnología.

Aunque no se trata de una novedad absoluta en el mundo tecnológico ya que sus competidores ofrecen modelos similares, el anuncio marcaría un antes y un después para Apple. La compañía busca transformar una innovación de nicho en un producto masivo y redefinir el futuro de los smartphones, tras dos décadas en las que el iPhone apenas experimentó cambios de diseño significativos.

Nuevos avances sobre los colores del nuevo smartphone de Apple.

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¿Cuál es la novedad de iPhone y cuánto costará?

Este miércoles, la compañía presentará un teléfono inteligente plegable con pantalla flexible que se abre y se cierra como un libro. El dispositivo promete combinar diseño sofisticado, potencia y la experiencia premium que caracteriza a la marca, en un movimiento que apunta a redefinir la relación de los usuarios con su smartphone.

El nuevo iPhone no solo busca sorprender por su forma, sino también por lo que representa. Apple intentará transformar una innovación de nicho en un producto masivo, con la capacidad de distribución y mercadotecnia que la distingue. Para los seguidores de la marca, será la oportunidad de vivir una experiencia inédita: un rediseño que rompe con dos décadas de continuidad estética y funcional.

El lanzamiento llega en un momento clave para la empresa. John Ternus, flamante director ejecutivo, enfrenta el desafío de devolverle atractivo a los eventos de presentación y de demostrar que Apple todavía puede marcar tendencia en un mercado que la acusa de haberse quedado sin nuevas categorías de producto. La apuesta por un iPhone plegable será también una prueba de liderazgo y visión.

La competencia ya dio sus primeros pasos, Samsung, Motorola y Google lanzaron modelos plegables en los últimos años, aunque con ventas limitadas y problemas de durabilidad. Hoy representan menos del 2% del mercado global. Apple, fiel a su estilo, no llega primero, pero busca llegar mejor: con un dispositivo más refinado, capaz de conquistar al público masivo incluso con un precio que rondaría los 2000 dólares.

De acuerdo a lo revelado por la compañía, el próximo año se espera que envíe más de 12 millones de iPhones plegables, lo que representaría el 5% de todos sus envíos. El dispositivo casi duplicaría el valor del actual modelo de gama alta, el iPhone 17 Pro. “Eso podría plantear un problema para el bolsillo”, advirtió David Vogt, analista de UBS, aunque destacó que el atractivo de Apple suele estar en su capacidad de convertir innovaciones de nicho en productos masivos.

El reto será comprobar si los consumidores realmente valoran la “plegabilidad” como motivo para actualizar sus teléfonos. Según una encuesta de Consumer Intelligence Research Partners, dos tercios de los compradores de iPhone lo hicieron porque sus dispositivos anteriores ya no funcionaban, mientras que solo el 14% lo adquirió por sus características. Para los nostálgicos, siempre queda la posibilidad de volver al celular con tapita y el placer de cortar una llamada.

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