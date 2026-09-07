7 de septiembre de 2026 Inicio
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Ángel Di María y Jorgelina Cardoso apoyaron al vendedor y su hijo atacados por hinchas de Newell's

En la antesala del superclásico rosarino, un grupo de fanáticos de Newell’s asaltó y agredió a un vendedor ambulante de Rosario Central que trabajaba junto a su hijo. El hecho generó repudio e indignación. La familia del jugador canalla se acercó al puesto y le entregó una camiseta firmada como gesto de apoyo y solidaridad.

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Di María y Jorgelina acompañaron al vendedor agredido en el clásico rosarino. 

Di María y Jorgelina acompañaron al vendedor agredido en el clásico rosarino. 

En la previa del clásico rosarino, un vendedor ambulante de Rosario Central fue asaltado y agredido junto a su hijo por un grupo de hinchas de Newell’s, que le robaron gran parte de su mercadería. El hecho, registrado en video y viralizado en redes, generó repudio e indignación. Como contracara, Jorgelina Cardoso y Ángel Di María se acercaron al puesto y le entregaron al nene una camiseta firmada, gesto de apoyo y solidaridad que se convirtió en símbolo frente al vandalismo.

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Ante el hecho que generó indignación en redes sociales la familia Di María no se quedó de brazos cruzados y fue hasta el puesto del vendedor ambulante ubicado en la zona de Rondeau y Olivé, a metros del Gigante de Arroyito, y le llevaron un regalo muy especial como gesto de solidaridad y apoyo.

La camiseta número 11 del Fideo con su propia firma fue mostrada con orgullo por el hijo del vendedor que agradeció el gesto. "Me dieron la camiseta de Di María firmada. Cuando llegué a mi casa la voy a colgar en la pared, en mi pieza, estoy muy feliz", expresó la criatura.

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Violencia en la previa del clásico rosarino: el video que indignó a la comunidad en redes sociales

Antes de que se enfrentaran Los Canallas contra La Lepra en Rosario, un vendedor ambulante de La Academia fue asaltado y agredido junto a su hijo de nueve años por un grupo de hinchas de Newell’s que le robaron gran parte de su mercadería. El hecho quedó registrado en video y se viralizó en redes socales, generando repudio e indignación.

El episodio ocurrió en bulevar Rondeau y Olivé, cerca del Gigante de Arroyito, cuando varios jóvenes descendieron de motos y se llevaron camisetas, banderas y otros productos. La Policía detuvo a dos sospechosos tras una persecución que terminó con un choque contra un patrullero.

El comerciante, Nicolás Marín, relató que su principal preocupación fue proteger a su hijo durante el ataque. Perdió cerca del 85% de su mercadería, lo que significó un duro golpe económico y personal, ya que los ahorros invertidos estaban destinados a cambiar de actividad y dejar el trabajo en la calle.

Como contracara del vandalismo, Jorgelina Cardoso y Ángel Di María se acercaron al puesto y le entregaron una camiseta firmada como gesto de apoyo y solidaridad. La acción de la familia del crack canalla se convirtió en símbolo frente a la violencia que empañó la previa del clásico, que terminó 1-1.

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