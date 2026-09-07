7 de septiembre de 2026 Inicio
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San Lorenzo oficializó al Gallego Insua como nuevo DT y emocionó a todos con un video

El Ciclón confirmó que el entrenador asumirá la dirección técnica, después del despido de Néstor Gorosito. Debutará el domingo contra Independiente y su objetivo será levantar al equipo por el mal presente futbolístico.

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El Gallego Insua será el nuevo DT de San Lorenzo.

El Gallego Insua será el nuevo DT de San Lorenzo.

San Lorenzo oficializó a Rubén Darío Insua como nuevo entrenador del equipo después del despido de Néstor Gorosito, por lo que el Gallego tendrá su tercer ciclo al frente del plantel con el principal objetivo de levantar el nivel futbolístico debido al delicado presente.

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En la red social X, el Ciclón confirmó que el director técnico de 65 años asumirá en el equipo de Boedo y publicó un video para presentarlo. "Y aparte a mi papá yo lo escuchaba cuando era chiquito, que él decía que a San Lorenzo había que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y que había que cuidarlo y pienso honrar la memoria de mi padre todo el tiempo", expresó el Gallego en las imágenes.

Insua dirigió este lunes su primer entrenamiento después de firmar su contrato hasta diciembre de 2027, por lo que debutará el domingo como DT en el partido contra Independiente en Avellaneda por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Por lo pronto, el equipo se ubica en la décima posición de la Zona A del campeonato con 10 puntos tras tres triunfos, un empate y cuatro derrotas.

En tanto, el ídolo de la institución había sido despedido del cargo en abril de 2024 por la dirigencia encabezada por el presidente de aquel entonces, Marcelo Moretti, lo que finalizó su segundo ciclo como entrenador después de 99 partidos. Previamente, fue anunciado en el club en 2022.

El Gallego reemplazará a Gorosito después de su despido luego de la derrota 1-0 con Instituto en Córdoba por el Clausura, tras haber sido presentado en julio. El DT, que está fuertemente identificado con los colores azulgranas, se había calzado el buzo en medio de una severa crisis institucional y económica.

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