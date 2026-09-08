8 de septiembre de 2026 Inicio
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Con 24 jugadores argentinos, arranca la UEFA Champions League: el desafío de destronar al bicampeón PSG

El torneo europeo más importante a nivel clubes inicia este martes con grandes partidos y un debut. Real Madrid, Inter, Manchester City, Porto, Aston Villa y el Real Betis salen a la cancha en la primera fecha del certamen, que por tercer año consecutivo mantiene su nuevo formato.

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PSG buscará por primera vez el tricampeonato de la Champions League. 

PSG buscará por primera vez el tricampeonato de la Champions League. 

La UEFA Champions League inicia este martes su 35º edición con 24 argentinos, distribuidos en 12 clubes, y el flamante campeón, Paris Saint Germain, que buscará obtener el tricampeonato europeo por primera vez en la historia. Real Madrid, Inter, Manchester City, Porto, Aston Villa y el Real Betis salen a la cancha en la primera fecha del certamen que también tendrá un debut.

El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.
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Se tratará del tercer año en el que el torneo europeo más importante a nivel clubes mantendrá el formato de una liga única con 36 equipos, dejando atrás la tradicional fase de grupos de 8 grupos. Cada equipo disputará ocho partidos frente a rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

Los ocho primeros en la tabla clasificarán directamente a octavos de final, los ubicados entre el 9° y el 24° puesto jugarán los playoffs mientras que los últimos 12 quedarán eliminados. Este año habrá cuatro debutantes: Como de Italia, LASK de Austria, Sabah de Azerbaiyán y Viking de Noruega.

Lautaro Mart&iacute;nez buscar&aacute; ganar la Champions League con el Inter de Mil&aacute;n,&nbsp;

Lautaro Martínez buscará ganar la Champions League con el Inter de Milán,

Los argentinos que disputarán la Champions League

  • Roma: Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Santiago Castro.
  • Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Giuliano Simeone y Juan Musso.
  • Manchester City: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli.
  • Aston Villa: Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía.
  • Como: Nicolás Paz y Máximo Perrone.
  • Inter de Milán: Lautaro Martínez.
  • Liverpool: Alexis Mac Allister.
  • Manchester United: Lisandro Martínez.
  • Real Madrid: Franco Mastantuono.
  • Porto: Alan Varela y Nehuén Pérez.
  • Real Betis: Giovani Lo Celso y Valentín Gómez.

Qué partidos de Champions League se juegan este martes 8 de septiembre

  • Club Brujas vs. Aston Villa | Disney+ Premium (13:45, hora argentina)
  • AEK Atenas vs. LASK Linz | Disney+ Premium / ESPN 3 (13:45, hora argentina)
  • Real Madrid vs. Inter de Milán| Disney+ Premium / ESPN (16, hora argentina)
  • Porto vs. Manchester City | Disney+ Premium / ESPN 2 (16, hora argentina)
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal | Disney+ Premium / ESPN 3 (16, hora argentina)
  • Lille vs. Real Betis | Disney+ Premium / ESPN (16, hora argentina)
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