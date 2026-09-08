Con 24 jugadores argentinos, arranca la UEFA Champions League: el desafío de destronar al bicampeón PSG

La UEFA Champions League inicia este martes su 35º edición con 24 argentinos, distribuidos en 12 clubes, y el flamante campeón, Paris Saint Germain, que buscará obtener el tricampeonato europeo por primera vez en la historia. Real Madrid, Inter, Manchester City, Porto, Aston Villa y el Real Betis salen a la cancha en la primera fecha del certamen que también tendrá un debut.
Se tratará del tercer año en el que el torneo europeo más importante a nivel clubes mantendrá el formato de una liga única con 36 equipos, dejando atrás la tradicional fase de grupos de 8 grupos. Cada equipo disputará ocho partidos frente a rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.
Los ocho primeros en la tabla clasificarán directamente a octavos de final, los ubicados entre el 9° y el 24° puesto jugarán los playoffs mientras que los últimos 12 quedarán eliminados. Este año habrá cuatro debutantes: Como de Italia, LASK de Austria, Sabah de Azerbaiyán y Viking de Noruega.