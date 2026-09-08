Con 24 jugadores argentinos, arranca la UEFA Champions League: el desafío de destronar al bicampeón PSG El torneo europeo más importante a nivel clubes inicia este martes con grandes partidos y un debut. Real Madrid, Inter, Manchester City, Porto, Aston Villa y el Real Betis salen a la cancha en la primera fecha del certamen, que por tercer año consecutivo mantiene su nuevo formato. Por Agregar C5N en









PSG buscará por primera vez el tricampeonato de la Champions League.

La UEFA Champions League inicia este martes su 35º edición con 24 argentinos, distribuidos en 12 clubes, y el flamante campeón, Paris Saint Germain, que buscará obtener el tricampeonato europeo por primera vez en la historia. Real Madrid, Inter, Manchester City, Porto, Aston Villa y el Real Betis salen a la cancha en la primera fecha del certamen que también tendrá un debut.

Se tratará del tercer año en el que el torneo europeo más importante a nivel clubes mantendrá el formato de una liga única con 36 equipos, dejando atrás la tradicional fase de grupos de 8 grupos. Cada equipo disputará ocho partidos frente a rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

Los ocho primeros en la tabla clasificarán directamente a octavos de final, los ubicados entre el 9° y el 24° puesto jugarán los playoffs mientras que los últimos 12 quedarán eliminados. Este año habrá cuatro debutantes: Como de Italia, LASK de Austria, Sabah de Azerbaiyán y Viking de Noruega.