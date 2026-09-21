21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: una ciclista brasileña se cayó en plena carrera en los Juegos Suramericanos y la pasaron por encima

Nicolle Wendy Borges se cayó sobre la pista de carrera y dos rivales la pisaron de forma no intencional, ambas también terminaron en el piso metros después. Tras ser revisada por el equipo médico, la carioca regresó a la competencia.

Por
Nicolle Wendy Borges en el piso tras el accidente.

Nicolle Wendy Borges en el piso tras el accidente.

La ciclista brasileña Nicolle Wendy Borges se cayó de su bicicleta cuando faltaban 19 vueltas para terminar la carrera y sus compañeras Scarlet Cortés (Chile) y Verónica Abreu (Venezuela) la pasaron por encima, ambas terminaron en el piso metros más adelante. La chilena lideraba la competencia en ese momento.

La Selección argentina de fútbol jugará las semifinales de los Juegos Suramericanos.
Te puede interesar:

Juegos Suramericanos: la Selección argentina de fútbol empató agónicamente con Venezuela y se metió en semifinales

El equipo médico atendió a Borges a un costado de la pista ya que se golpeó muy fuerte en distintas partes del cuerpo, las piernas incluidas. La joven permaneció más tiempo acostada en el piso que sus rivales y tardó más en reponerse y volver a la carrera. Cortés y Abreu se incorporaron inmediatamente y volvieron a subirse a sus bicicletas.

De todas formas, la prueba se pausó hasta que las tres estuvieran en condiciones de competir. Luego de que los profesionales de la salud dieran el visto bueno, retomaron la carrera.

La carioca terminó en quinto lugar de la clasificación general. La victoria en la prueba de tempo fue para la colombiana Lina Hernández, con Cortés en segundo lugar y la argentina Julieta Benedetti en la tercera posición.

Qué son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Desde el 12 de septiembre que la provincia aloja a más de 4.000 atletas de 15 países que se medirán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el 26 de septiembre. Se definirán a los campeones y las campeonas sudamericanas y, en ciertas pruebas, se otorgarán cuotas para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

Hasta este domingo inclusive, Brasil encabezaba el medallero con 177 (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce) y lo seguía Argentina con 159 (42 doradas, 45 de plata y 72 de bronce). Colombia ocupó el tercer lugar con 110 medallas (39 de oro, 37 de plata y 34 de bronce) y el resto de los países acumuló menos de un centenar.

La agenda del lunes 21 de septiembre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

  • Bádminton
  • Ciclismo en pista
  • Fútbol masculino
  • Gimnasia en trampolín
  • Gimnasia rítmica
  • Lucha grecorromana
  • Pelota vasca: frontball
  • Pelota vasca: frontón
  • Pelota vasca: pelota goma trinquete
  • Polo acuático
  • Ráquetbol
  • Sóftbol
  • Squash
  • Surf
  • Tenis
  • Tenis de mesa
  • Voleibol

Noticias relacionadas

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

Con tipografía dorada, así es la camiseta que usará Messi en su despedida de la Selección

La jornada del Gran Premio de Azerbaiyán comenzará el jueves y la carrera será el sábado.

Atento Colapinto: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

El Xeneize llega tras eliminar a San Pablo en el Morumbí.

Boca y Vasco da Gama, con fecha y hora confirmadas para las semis de la Sudamericana

El futbolista y el streamer protagonizaron un tenso cruce en redes sociales. 

Sebastián Villa cruzó a Davo Xeneize y el streamer respondió: "Que diga lo que quiera"

Sin anunciar su retiro de la selección, dio a conocer cuáles son sus expectativas.

¿Otro que se va? Un campeón del mundo con Argentina le abrió la puerta de salida a la Selección

con un gol de messi y otro de luis suarez, inter miami empato 2-2 con san diego

Con un gol de Messi y otro de Luis Suárez, Inter Miami empató 2-2 con San Diego

Rating Cero

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Mauro Iacardi después de cometer una infracción de tránsito.

Mauro Icardi perdió la licencia de conducir después de un video polémico con la China Suárez

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

El festejo a lo Messi de Sol Abraham con el trofeo de Gran Hermano: Generación Dorada

La madre de la cantante volvió a aparecer en redes sociales.

Apareció la madre de Tini Stoessel tras la polémica y los fanáticos estallaron de furia por su posteo

“Cada vez que se acerque el 21 va a volver a pensar y vas a extrañarlo como loca”, indicó Maru Botana.

El desgarrador posteo de Maru Botana a 18 años de la muerte de su hijo Facundo: "No es nada fácil, pero vas a poder"

Fueron novios durante un tiempo, se distanciaron y podrían volver a encontrarse.

Fue uno de los grandes romances de 2026, se separaron de forma sorpresiva pero ya tendrían fecha de regreso

La reflexión llegó acompañada de una cuota de autocrítica.

Graciela Alfano hizo una confesión sobre los hombres que pasaron por su vida y llamó la atención: "Ninguno se tomó el trabajo de..."

últimas noticias

Cataratas del Iguazú en Misiones.

Super Niño: la crecida del río Iguazú llegó a las Cataratas y el mar avanza sobre Monte Hermoso

Hace 9 minutos
El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

Starlink dio marcha atrás y restableció la velocidad plena en sus planes residenciales

Hace 11 minutos
María Silvia Mitrovich, Marta Noemí Mitrovichde y Nancy Marina Yovanovich.

Entregó sus ahorros a cambio de una "limpieza energética", fue estafada y se mató: piden juicio para las tres acusadas

Hace 22 minutos
Calendario de feriados 2026: cuáles son las fechas previstas y qué celebraciones tendrán alcance local. 

Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: a qué se debe

Hace 29 minutos
León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

Hace 30 minutos