Video: una ciclista brasileña se cayó en plena carrera en los Juegos Suramericanos y la pasaron por encima Nicolle Wendy Borges se cayó sobre la pista de carrera y dos rivales la pisaron de forma no intencional, ambas también terminaron en el piso metros después. Tras ser revisada por el equipo médico, la carioca regresó a la competencia. Por Agregar C5N en









Nicolle Wendy Borges en el piso tras el accidente.

La ciclista brasileña Nicolle Wendy Borges se cayó de su bicicleta cuando faltaban 19 vueltas para terminar la carrera y sus compañeras Scarlet Cortés (Chile) y Verónica Abreu (Venezuela) la pasaron por encima, ambas terminaron en el piso metros más adelante. La chilena lideraba la competencia en ese momento.

El equipo médico atendió a Borges a un costado de la pista ya que se golpeó muy fuerte en distintas partes del cuerpo, las piernas incluidas. La joven permaneció más tiempo acostada en el piso que sus rivales y tardó más en reponerse y volver a la carrera. Cortés y Abreu se incorporaron inmediatamente y volvieron a subirse a sus bicicletas.

¡IMÁGENES SENSIBLES!



Durísimo accidente en la prueba de ciclismo de pista, donde la brasileña Nicolle Borges se llevó la peor parte.



Tras ser atendida por varios minutos, logró ponerse de pie y volvió a subirse a una bicicleta.#JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/RDZIaLYyAx — DSPORTS (@DSports) September 21, 2026 De todas formas, la prueba se pausó hasta que las tres estuvieran en condiciones de competir. Luego de que los profesionales de la salud dieran el visto bueno, retomaron la carrera.

La carioca terminó en quinto lugar de la clasificación general. La victoria en la prueba de tempo fue para la colombiana Lina Hernández, con Cortés en segundo lugar y la argentina Julieta Benedetti en la tercera posición.

Qué son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Desde el 12 de septiembre que la provincia aloja a más de 4.000 atletas de 15 países que se medirán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el 26 de septiembre. Se definirán a los campeones y las campeonas sudamericanas y, en ciertas pruebas, se otorgarán cuotas para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.