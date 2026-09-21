Video: una ciclista brasileña se cayó en plena carrera en los Juegos Suramericanos y la pasaron por encima

La ciclista brasileña Nicolle Wendy Borges se cayó de su bicicleta cuando faltaban 19 vueltas para terminar la carrera y sus compañeras Scarlet Cortés (Chile) y Verónica Abreu (Venezuela) la pasaron por encima, ambas terminaron en el piso metros más adelante. La chilena lideraba la competencia en ese momento.
El equipo médico atendió a Borges a un costado de la pista ya que se golpeó muy fuerte en distintas partes del cuerpo, las piernas incluidas. La joven permaneció más tiempo acostada en el piso que sus rivales y tardó más en reponerse y volver a la carrera. Cortés y Abreu se incorporaron inmediatamente y volvieron a subirse a sus bicicletas.
De todas formas, la prueba se pausó hasta que las tres estuvieran en condiciones de competir. Luego de que los profesionales de la salud dieran el visto bueno, retomaron la carrera.
La carioca terminó en quinto lugar de la clasificación general. La victoria en la prueba de tempo fue para la colombiana Lina Hernández, con Cortés en segundo lugar y la argentina Julieta Benedetti en la tercera posición.
Qué son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Desde el 12 de septiembre que la provincia aloja a más de 4.000 atletas de 15 países que se medirán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el 26 de septiembre. Se definirán a los campeones y las campeonas sudamericanas y, en ciertas pruebas, se otorgarán cuotas para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.
Hasta este domingo inclusive, Brasil encabezaba el medallero con 177 (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce) y lo seguía Argentina con 159 (42 doradas, 45 de plata y 72 de bronce). Colombia ocupó el tercer lugar con 110 medallas (39 de oro, 37 de plata y 34 de bronce) y el resto de los países acumuló menos de un centenar.
La agenda del lunes 21 de septiembre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
- Bádminton
- Ciclismo en pista
- Fútbol masculino
- Gimnasia en trampolín
- Gimnasia rítmica
- Lucha grecorromana
- Pelota vasca: frontball
- Pelota vasca: frontón
- Pelota vasca: pelota goma trinquete
- Polo acuático
- Ráquetbol
- Sóftbol
- Squash
- Surf
- Tenis
- Tenis de mesa
- Voleibol