Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende El joven jugador mostró una combinación urbana con guiños utilitarios mientras amplía su marca histórica en el torneo continental.







Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions. Redes Sociales

Lamine Yamal apareció con prendas holgadas y detalles utilitarios que definieron un look de impronta urbana.

La estética combinó comodidad y rasgos tácticos, reforzando la identidad visual que viene construyendo fuera del campo.

En Champions asistió a Koundé en la jugada decisiva ante el Eintracht Frankfurt.

Con esa intervención alcanzó 14 participaciones directas en goles y superó la histórica marca juvenil de Mbappé. La presencia de Lamine Yamal volvió a llamar la atención, esta vez por un conjunto que combina prendas amplias con guiños militares, un estilo que encaja con la estética joven y descontracturada que viene adoptando. Campera de corte recto, pantalones anchos y colores neutros construyen una imagen que se apoya en la comodidad sin perder intención.

En las imágenes se percibe una búsqueda estética alineada con tendencias urbanas actuales, donde las proporciones baggy conviven con detalles utilitarios propios de la indumentaria táctica. Zapatillas voluminosas y accesorios mínimos completan un look que prioriza la soltura y permite resaltar la presencia del futbolista fuera de la cancha.

Este enfoque visual consolida una identidad personal que parece evolucionar al ritmo de su rendimiento deportivo. La mezcla entre lo callejero, lo funcional y lo relajado funciona como un sello que lo distingue, revelando una faceta que va más allá de la estrictamente futbolística.

Look de Lamine Yamal Lamine Yamal sorprende con un look urbano que mezcla prendas amplias y guiños militares. @lamineyamal El récord que Lamine Yamal le arrebató a Kylian Mbappé Lamine Yamal continúa ampliando su colección de marcas de precocidad, un rasgo que ha definido su carrera desde su irrupción tanto en el Barcelona como en la selección. Debut tempranísimo, goles decisivos, asistencias en momentos clave: cada temporada suma un nuevo hito que lo consolida como una figura excepcional para su edad.

Su última aparición destacada se produjo en el reciente duelo de Champions ante el Eintracht Frankfurt. Aunque su actuación no fue la más brillante en cuanto a situaciones de gol, sí logró influir de manera determinante en el resultado con la asistencia a Koundé en el tanto que selló el triunfo azulgrana. Ese pase no solo valió tres puntos, sino también un nuevo récord.

Con esa acción alcanzó 14 participaciones de gol en Champions desde su debut europeo en la 23/24: siete tantos, cinco la temporada pasada y dos en la actual, y siete asistencias. De esta manera superó la marca que ostentaba Kylian Mbappé, quien acumulaba seis goles y siete asistencias antes de cumplir 20 años, repartidos entre sus etapas en Mónaco y PSG. Lamine Yamal en Barcelona La asistencia decisiva ante el Eintracht le permitió superar la marca de Mbappé antes de los 19. Barcelona La diferencia ahora favorece al futbolista del Barcelona, que cuenta con varios meses por delante para seguir ampliando su registro, ya que no cumplirá 19 años hasta julio próximo. Todo lo que añada en esta edición del torneo fortalecerá aún más un récord que ya cargaba un peso considerable.