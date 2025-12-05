Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance El jugador se había peleado mediáticamente con su expareja y eso condicionó su nuevo vínculo amoroso. + Seguir en







El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras. Redes sociales

A pocos meses de haber confirmado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su separación. Todo se dio luego del escándalo mediático con Chechu Bonelli, la expareja del futbolista, quien admitió que le costó el divorcio.

La modelo Figueiras fue tildada como la tercera en discordia de la relación entre la conductora y el exjugador. Pero ella aseguró que no fue así y, al quedar envuelta en un escándalo, algo que no le resulta fácil a su forma de ser, decidió cortar vínculo con Cvitanich. En medio, se expusieron imágenes de su hija.

Ivana habló en A la tarde y aseguró: “Me pareció muy fuerte verla expuesta de esa manera cuando yo no estaba acostumbrada a eso. Me hago cargo, me enojé, no lo debería haber hecho público, debería haber hablado con la persona con la que tenía que hablar por privado”.

Yo estoy muy bien. él es muy buena persona. Yo hoy estoy muy tranquila, estoy sola. A él lo quiero un montón, tampoco se merece que lo estén... tampoco quiero hablar de él”, reveló sobre su relación.

Ivana, incluso, admite haberse sentido mal por actuar sin pensarlo: “No me tomé esos cinco segundos cuando uno se enoja de decir, ‘me ganó la impulsividad’. Me sirvió para aprender, lo generé yo. No quiero dar más entidad de la que ya di. Todo este año estuve en un proceso personal de encontrar mi mejor versión y esto no me suma nada”.

"Existe la posibilidad de que volvamos con Cvitanich"