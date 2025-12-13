Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

"Si me andan buscando, estoy en la tribuna", posteó en su cuenta de Instagram, la mujer de la Bruja, Valentina Martín junto al exfutbolista en la previa del partido definitorio. El mandamás del León viajó esta mañana en un avión privado acompañado también por amigos y dos de sus hijos, Deian y Iara hasta Tucumán. Allí realizaron unos 150 kilómetros hasta Santiago del Estero en combi.
La Bruja Verón fue suspendido de sus funciones por seis meses tras lo ocurrido ante Rosario Central en los octavos de final de este mismo certamen. En ese partido, el plantel del Pincha decidió hacer el pasillo de campeón de espaldas a los jugadores del Canalla, en repudio al título de Campeón de Liga, que se le otorgó al equipo rosarino tras ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual por decisión de la AFA.
La casa madre del fútbol argentino sancionó a Verón para "toda actividad relacionada con el fútbol" por infringir el Artículo 12 del Código Disciplinario, que entre sus distintos capítulos, detalla la “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”. “Los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los Estatutos de la AFA y los reglamentos, las directivas y las decisiones de la AFA; Asimismo, deberán cumplir con los principios del juego limpio, la lealtad y la integridad”, explica la ley.