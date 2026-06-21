Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita El joven talento del Barcelona abrió el marcador para España a los 10 minutos del primer tiempo en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo H. El delantero fue titular tras haber comenzado en el banco en el empate sin goles frente a Cabo Verde. Por Agregar C5N en









Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita

Lamine Yamal confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial. El delantero de la selección de España convirtió este sábado su primer gol en una Copa del Mundo al marcar a los 10 minutos del primer tiempo frente a Arabia Saudita, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

El delantero de 18 años jugó desde el arranque luego de haber sido suplente en el debut del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que igualó 0 a 0 ante Cabo Verde en un resultado que encendió algunas alarmas en la Roja. Para el choque ante el conjunto saudí, el entrenador decidió devolverle la titularidad y Yamal respondió rápidamente con un gol que destrabó el partido.

LAMINE YAMAL.



Spain 1-0 Saudi Arabia.

pic.twitter.com/lF6T4Fcd8O — Sports on Predict (@predictdotsport) June 21, 2026 Una carrera repleta de récords y títulos Nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat y criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona en abril de 2023, cuando tenía apenas 15 años. Desde entonces, acumuló más de un centenar de partidos con la camiseta azulgrana, superó la barrera de los 30 goles y repartió más de 40 asistencias entre todas las competiciones.

A nivel colectivo, conquistó dos ediciones de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el conjunto catalán. Además, fue una de las figuras de España en la conquista de la Eurocopa 2024.

En el plano individual recibió numerosas distinciones, entre ellas el Trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21 del mundo, el Golden Boy y el premio Laureus al deportista revelación del año. También fue elegido mejor jugador joven de la Eurocopa y figura emergente de la temporada en distintas premiaciones internacionales.

Su respaldo al pueblo palestino Fuera de las canchas, Yamal también ganó protagonismo por sus posiciones públicas. En mayo de este año, durante los festejos del Barcelona por la obtención de LaLiga, el delantero tomó una bandera palestina que le acercó un simpatizante y la exhibió durante la caravana del campeón por las calles de la ciudad. El gesto fue interpretado como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino en medio del conflicto en Gaza. La imagen recorrió el mundo y generó una fuerte repercusión política y deportiva. Mientras distintos sectores cuestionaron su decisión, otros destacaron la actitud del futbolista y defendieron su derecho a expresar sus convicciones personales. El episodio volvió a abrir el debate sobre el vínculo entre el deporte y los posicionamientos políticos de las grandes figuras internacionales.