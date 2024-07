La sugerente respuesta de la Selección argentina a Drake tras la victoria sobre Canadá en la Copa América

A través de la cuenta X (ex Twitter) en inglés, Argentina posteó una imagen de los jugadores argentinos abrazados junto al pie de la misma con una frase en inglés que decía “Not like us, not with us”, que traducida al español significa “No como nosotros, no con nosotros”.

Si bien podría ser una frase más, llamativamente dicha oración pertenece al título de una canción del rapero Kendric Lamar, eterno rival de Drake, lanzada en mayo en la que critica al artista canadiense y que hasta el momento tuvo unas 500 millones de reproducciones en Spotify. Mientras que en Youtube, el video musical tiene más de 115 millones de visitas después de que ambos raperos publicaran varios temas en solitario en los que se apuntaban el uno al otro.

Más respuestas de Argentina a Drake en redes sociales

Además de la respuesta en la cuenta X en inglés, la Selección también hizo dos posteos contra Drake en la misma red, pero en español donde tampoco quedaron callados y fueron a fondo.

Tras la victoria y las declaraciones de los jugadores, la cuenta Selección subió una imagen de los jugadores festejando el gol de Lionel Messi para sellar el 2 a 0 final junto a la frase “un equipo que rompe todas las apuestas”, junto al emoji de la carita con anteojos negros.

Pero no todo quedó ahí, sino que en otro posteo, minutos más tarde publicaron un GIF en reproducción del gol de Julián Álvarez que fue acompañada por el texto que decía “déjame que te lo explique, este es el verdadero desafío: nunca apuestes en contra de una araña”.