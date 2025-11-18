Tras finalizar la fecha, quedaron todos definidos los cruces de los playoffs donde habrá un clásico, Racing ante River, y Boca se enfrentará ante Talleres. ¿Cuándo podría darse un nuevo Superclásico?

Los octavos de final de Torneo Clausura se jugarán del sábado 22 al lunes 24 de noviembre

La zona de grupos del Torneo Clausura llegó a su fin y tras el cierre de la 16° fecha, quedaron definidos cómo y cuándo se jugarán los octavos de final . Entre los partidos más destacados, se disputará el clásico entre Racing y River, mientras que Boca se enfrentará a Talleres.

Por la Zona A , Boca clasificó como líder con 29 puntos, seguido por Unión de Santa Fe, Racing, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors, Barracas Central , Tigre y Estudiantes de La Plata.

Por su parte, en la Zona B avanzaron a la siguiente ronda Rosario Central , primero con 31 puntos, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia de La Plata y Talleres de Córdoba.

A diferencia del torneo anterior, a partir de esta instancia todos los cruces de eliminación directa tendrán un tiempo extra de 30 minutos en caso de empate y, de ser necesario, se definirán mediante los penales.

En el Apertura, ese sistema se reservó solo para la final, ya que las series anteriores se resolvieron desde los doce pasos cuando el marcador terminó igualado en los 90 minutos.

Octavos de final del Torneo Clausura: cuándo se disputarán los cruces

En esta instancia y hasta las semifinales, los mejores clasificados en la fase de grupo definirán en condición de local, ante su gente. Mientras que la final se disputará en una cancha neutral.

Los encuentros de los playoffs se disputarán entre el sábado 22 al miércoles 26 de noviembre. La Liga Profesional ya confirmó día y horarios de todos los cruces:

Sábado

20: Vélez - Argentinos Juniors

22: Central Córdoba - San Lorenzo

Domingo

17:30: Rosario Central – Estudiantes de La Plata

20: Boca - Talleres

Lunes

17: Deportivo Riestra – Barracas Central

19.30: Racing - River

22: Unión - Gimnasia de La Plata

Miércoles

21.30: Lanús - Tigre

Cuándo podrían cruzarse Boca y River

De acuerdo con el cuadro, los equipos de Marcelo Gallardo y Claudio Ubeda están en la misma zona, por lo cual la única manera de que lleguen a cruzarse en el mata-mata será en semifinal.

Igualmente, para que eso suceda, Boca debe superar a Talleres en octavos y al ganador de Vélez - Argentinos en cuartos. En tanto, River debe ganarle a Racing y después al ganador de Tigre-Lanús.