La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido En esta primera etapa presentarán el CS55 Plus, que promete 1.200 km de autonomía y un precio destacado. Por







El nuevo auto de la marca china.

El Grupo Antelo, responsable de las marcas Haval, Mitsubishi, Car One, entre otras, relanza la marca automotriz china Changan en Argentina, con la presentación del nuevo CS55 Plus PHEV, un SUV híbrido enchufable.

El modelo se ubica en el segmento C (compactos), con 4.539 milímetros de largo, 1.680 mm de alto, y 1.865 mm de ancho con un peso en vacío de 1.680 kilogramos. Presenta faros delanteros LED, luz decorativa en faros antiniebla delanteros y en la parte posterior luz LED de freno elevada y luces antiniebla traseras más doble luz de reversa. Trae techo solar con apertura eléctrica y cierre automático en días de lluvia, tapa de tanque con apertura electrónica, faros delanteros con encendido y apagado automático y función de apagado retrasado, junto con llantas de aleación de aluminio de 19 pulgadas.

Cuenta con dirección eléctrica y suspensión independiente tipo MacPherson en el eje delantero y multibrazo en el trasero. Cuenta con instrumental digital y pantalla táctil central de 12,3”, conectividad para dispositivos móviles (Bluetooth, Android Auto y Apple Carplay), climatizador automático con pantalla de temperatura, interacción por voz inteligente, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y el sistema de audio Pioneer con 6 parlantes.

changan-cs55- Motorización híbrida El Changan CS55 incorpora un motor 1.5L híbrido enchufable (PHEV) que combina un propulsor térmico eficiente con un motor eléctrico, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de alta precisión que ofrece 3 estilos de conducción: Eco, Normal y Sport. El motor térmico es de 1.5L nafta con 81kW/109HP y 143 Nm de torque y un motor eléctrico de 158kW/212 HP y 330 Nm de torque que admite una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos. La autonomía es de 1.215 kms (CLTC). Este sistema ofrece 4 modos de conducción seleccionables desde la pantalla central: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), Range (rango extendido), iEM (modo inteligente), optimizando el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor. En el modo Pure, ofrece una autonomía de 125 km circulando en modo 100% eléctrico.

changan-cs55-1 Equipamiento de seguridad Incorpora 6 airbags, radares de proximidad delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico, advertencia sonora y visual de puertas abiertas, y un sistema de estabilización de la carrocería que mejora la adherencia y la respuesta del vehículo en curvas o maniobras de emergencia. Trae incorporado un sistema de grabación de conducción que, en caso de una colisión, las cámaras de 360° almacenan los últimos 5 minutos grabados del trayecto.