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15 de julio de 2026 Inicio

Tras quedar eliminado del Mundial 2026, Zinedine Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Didier Deschamps

El entrenador estuvo a cargo de la Selección francesa durante los últimos 14 años donde se consagró campeón en el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2021, además de salir subcampeón en la Eurocopa 2016 y en Qatar 2022.

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Se estima que Zidane se haga cargo de la Selección de Francia una vez que finalice el Mundial 2026.

Se estima que Zidane se haga cargo de la Selección de Francia una vez que finalice el Mundial 2026.

Más allá que se sabía que Didier Deschamps iba a dejar su cargo en Francia una vez que finalizara el Mundial 2026, ahora con su eliminación en las semifinales la Federación gala intenta apurar la firma del contrato con su reemplazante: Zinedine Zidane.

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De esta manera, llegará a su fin un ciclo luego de 14 años donde supo construir una de las etapas más exitosas de la historia del conjunto galo, convirtiéndose en el entrenador con mayor tiempo al frente del combinado nacional.

Durante este periodo, Deschamps se consagró campeón en el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2021, además se quedó con el subcampeonato en la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022, título obtenido por la Selección argentina.

El periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano, lanzó en las últimas horas la noticia que desvió el foco de la eliminación de los franceses a mano de España en semis. “La Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo”, lanzó.

Al mismo tiempo, detalló que el exjugador del Real Madrid “nunca consideró ninguna otra propuesta en los últimos 8 meses; solo quería el puesto en Francia”. De esta manera, el también exentrenador del conjunto madrileño podría asumir como nuevo seleccionador luego que los galos concluyan su participación en la Copa del Mundo este sábado con el partido por el tercer puesto.

Mundial 2026: cuándo y contra quién juega Francia por el tercer puesto

La Selección de Francia perdió 2-0 con España en el AT&T Stadium por las semifinales del Mundial 2026, por lo que ahora disputará el partido por el tercer puesto del torneo. La derrota se trató de un duro golpe para los Azules, debido a que buscaban su tercera final consecutiva en las Copas del Mundo.

Debido a que no jugará la final del torneo, el conjunto de Didier Deschamps jugará el encuentro que cerrará el podio de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. En este marco, enfrentará al perdedor del partido entre la Selección argentina e Inglaterra, que se cruzarán este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium por la otra semifinal.

El encuentro se llevará adelante el sábado desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami y será el último previo a la final, donde España aguarda al ganador de Argentina contra Inglaterra de cara al cruce del domingo a las 16 en el MetLife Stadium.

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