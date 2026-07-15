Ángel Di María compartió un mensaje de apoyo a la Selección argentina contra Inglaterra: "Con el corazón" El exjugador de la Scaloneta y campeón del mundo en Qatar 2022 utilizó sus redes sociales para dejar unas palabras al conjunto albiceleste en un partido decisivo frente a los británicos por un lugar en la final. Por Agregar C5N en









Ángel Di María compartió su apoyo a sus excompañeros de la Scaloneta. Instagram: /angeldimariajm

Ángel Di María volvió a demostrar que, pese a su retiro de la Selección argentina, sigue cada paso del equipo de Lionel Scaloni y, esta vez, acompañó a la Albiceleste durante la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con un mensaje cargado de sentimiento publicado en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el exfutbolista de Benfica compartió una imagen del televisor mientras seguía el encuentro y escribió una frase que se replicó entre los hinchas: "Con el corazón", con un emoji de un corazón azul y otro de la bandera argentina.

Instagram: /angeldimariajm El gesto de "Fideo" no pasó inadvertido entre los fanáticos, que respondieron con miles de mensajes de cariño y agradecimiento para uno de los máximos ídolos de la Scaloneta, protagonista de los títulos conseguidos en Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

"El que no salta...": el grito de los hinchas argentinos que tapó el himno de Inglaterra La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por un clima de máxima tensión deportiva, ya que los hinchas de la Scaloneta hicieron sentir su presencia desde mucho antes del comienzo del partido con un estruendoso "El que no salta es un inglés" que se adueñó del estadio.

El aliento de la parcialidad albiceleste fue tan intenso que, mientras sonaban las estrofas del himno británico, una fuerte silbatina y el clásico cántico argentino terminaron por opacar la ceremonia protocolar, aunque jugadores y cuerpos técnicos evitaron reaccionar para no aumentar la tensión.