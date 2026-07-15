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15 de julio de 2026 Inicio

Ángel Di María compartió un mensaje de apoyo a la Selección argentina contra Inglaterra: "Con el corazón"

El exjugador de la Scaloneta y campeón del mundo en Qatar 2022 utilizó sus redes sociales para dejar unas palabras al conjunto albiceleste en un partido decisivo frente a los británicos por un lugar en la final.

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Ángel Di María compartió su apoyo a sus excompañeros de la Scaloneta.

Ángel Di María compartió su apoyo a sus excompañeros de la Scaloneta.

Instagram: /angeldimariajm
la bandera que dejo la seleccion por malvinas
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A través de una historia de Instagram, el exfutbolista de Benfica compartió una imagen del televisor mientras seguía el encuentro y escribió una frase que se replicó entre los hinchas: "Con el corazón", con un emoji de un corazón azul y otro de la bandera argentina.

El gesto de "Fideo" no pasó inadvertido entre los fanáticos, que respondieron con miles de mensajes de cariño y agradecimiento para uno de los máximos ídolos de la Scaloneta, protagonista de los títulos conseguidos en Copa América 2021, Copa América 2024, Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

"El que no salta...": el grito de los hinchas argentinos que tapó el himno de Inglaterra

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por un clima de máxima tensión deportiva, ya que los hinchas de la Scaloneta hicieron sentir su presencia desde mucho antes del comienzo del partido con un estruendoso "El que no salta es un inglés" que se adueñó del estadio.

El aliento de la parcialidad albiceleste fue tan intenso que, mientras sonaban las estrofas del himno británico, una fuerte silbatina y el clásico cántico argentino terminaron por opacar la ceremonia protocolar, aunque jugadores y cuerpos técnicos evitaron reaccionar para no aumentar la tensión.

Las imágenes del momento se viralizaron en las redes sociales, donde miles de usuarios argentinos celebraron el fervor de sus compatriotas y recordaron que la histórica rivalidad entre ambos países trasciende el fútbol por el conflicto bélico de las Islas Malvinas.

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