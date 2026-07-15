La boulangerie francesa que renueva su propuesta con platos inspirados en los clásicos de Francia

Gontran Cherrier se ha convertido en una referencia para quienes buscan sabores franceses en Buenos Aires. Reconocida por sus panes elaborados diariamente, su viennoiserie y su pastelería artesanal, la marca también ofrece platos, desayunos, almuerzos, meriendas y brunchs que recuperan distintas costumbres gastronómicas de Francia.

La propuesta de Gontran Cherrier parte de la tradición de la boulangerie gala, donde el pan recién horneado, la viennoiserie y la pastelería artesanal conviven con una carta salada que acompaña distintos momentos del día. Del desayuno a una cena temprana, la experiencia recorre sabores clásicos con identidad francesa.

En ese mismo espíritu, aparecen recetas que miran a los bistrós franceses y se incorporan en versiones más cálidas y reconfortantes cuando el clima baja la temperatura. Así, la carta se mantiene en movimiento sin perder su eje de panadería y cocina de inspiración francesa.

Con la llegada del invierno, el menú suma opciones de cuchara con espíritu francés. La sopa de cebolla se prepara con cebollas caramelizadas, vino blanco, fondo de vegetales y se sirve gratinada con baguette y queso parmesano. La sopa de cabutia combina zapallo asado, queso azul, croutons y semillas de calabaza en una versión cremosa y reconfortante. Entre los platos más contundentes aparecen el boeuf bourguignon, el estofado de ternera con panceta ahumada, champiñones, cebolla, zanahoria y vino tinto, y el rigatoni con ragú de hongos, una pasta de sémola de trigo duro con salsa intensa.

En paralelo, y pensada para cualquier momento del día, Gontran Cherrier cuenta con opciones para llevar o disfrutar en los locales. En su producción sobresalen los laminados y la pastelería artesanal, con una selección que incluye croissants, pain au chocolat, chausson de manzana, éclairs, financiers, macarons, scones dulces o de queso, tartelettes y otras alternativas típicas o de autor. Algunas preparaciones, como el lingot chocolat, funcionan también como postres. La panadería se completa con opciones frescas como la baguette tradicional, de cereales, con sésamo o con nueces, que acompañan tanto comidas como pausas a lo largo del día.

Para quienes buscan un desayuno o merienda ya resuelta, la carta exhibe combinaciones armadas que permiten recorrer distintas opciones en una sola experiencia, con café de especialidad incluido. La propuesta se organiza en versiones dulces y saladas que van desde clásicos de la boulangerie como croissants y pain au chocolat hasta alternativas más completas como yogur con granola y frutas de estación, tostadas con queso crema y mermelada, o combinaciones más sustanciosas como la tartine de palta, queso crema y huevo poché y los huevos revueltos con tostadas. También se suman versiones vegetarianas y opciones con leche vegetal o granola, siempre acompañadas por café de especialidad o té y jugo de naranja exprimido.

El brunch se presenta como una de las propuestas más completas de la casa, pensado para el fin de semana y para compartir en mesa. Reúne una selección de preparaciones dulces y saladas que condensan el espíritu de la boulangerie, con croissants, pain au chocolat, piezas de pastelería, tartines y opciones saladas como huevos y combinaciones con palta o salmón. La experiencia se completa con café de especialidad, jugos y bebidas, en un formato que invita a recorrer distintos sabores en una misma instancia.

Más allá de los platos de invierno, la carta de Gontran Cherrier se completa con sándwiches elaborados con panes de la casa, como el prensadito de hongos en brioche con queso morbier, junto con tartines de impronta francesa como las de palta o salmón gravlax. También aparecen pizzas y ensaladas que, si bien mantienen una base de inspiración francesa, incorporan combinaciones y formas de consumo más cercanas al paladar local, con ingredientes frescos, quesos, vegetales y distintas proteínas.

Dónde queda Gontran Cherrier

La reconocida boulangerie cuenta con dos sucursales: una en Palermo, ubicada en Malabia 1805, esquina Costa Rica, frente a la Plaza Armenia, y la otra se encuentra en el barrio de Belgrano, en Zabala 1901, esquina Arribeños.