La Selección Sub 20 se clasificó a semifinales del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

El equipo de Diego Placente hizo historia y ya está entre los 4 mejores del mundo de la categoría. Tras ganarle con autoridad a México por 2-0, sacó chapa de candidato y va por el título.

Por
Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales

Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales, por acumular amarillas.

@CONMEBOL
El plantel completo que en 2011 viajó a Colombia con la ilusión de ser campeón.
A 14 años de la última clasificación de la Sub 20 a cuartos de final: el plantel con tres campeones del mundo

El equipo de Diego Placente enfrentará a Colombia, que viene de ganarle un partido histórico a España por 3-2, con un triplete de su goleador Néiser Villarreal, quien no estará ante la Albiceleste por acumular dos amarillas. El partido se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.

El ganador de este cruce llegará a la final de la Copa del Mundo, que se disputará el domingo 19 de octubre. Vale recordar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

mundial 2025 cuadro

En esta cita mundialista también habrá jornada por el tercer puesto, por lo que la Albiceleste ya se aseguró jugar los siete partidos de la competencia. El encuentro que nadie quiere disputar será el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 16.

De esta manera, la Selección cortó una racha de 18 años sin clasificar a las semifinales de un Mundial de la categoría. La última vez fue en el Mundial de Canadá 2007, con estrellas mundiales como Sergio Kun Agüero, Ángel Di María, Ever Banega y Sergio Chiquito Romero, entre otros. Allí derrotó 3-0 a Chile en semifinales y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en la final.

Horario y dónde ver Argentina vs Colombia

El partido comenzará a las 20 y se verá a través de la pantalla de Telefé y DSports.

