La Selección Sub 20 se clasificó a semifinales del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará El equipo de Diego Placente hizo historia y ya está entre los 4 mejores del mundo de la categoría. Tras ganarle con autoridad a México por 2-0, sacó chapa de candidato y va por el título. Por







Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales, por acumular amarillas. @CONMEBOL

La Selección argentina Sub 20 le ganó con autoridad a México por 2-0 en los cuartos de final del Mundial de Chile y ya está entre los 4 mejores equipos de la competencia luego de 18 años de sequía. Con la chapa de candidato, la Albiceleste quiere levantar el trofeo por séptima vez en la categoría (es el más ganador de todos) y ya tiene confirmado para la próxima instancia de semifinales.

El equipo de Diego Placente enfrentará a Colombia, que viene de ganarle un partido histórico a España por 3-2, con un triplete de su goleador Néiser Villarreal, quien no estará ante la Albiceleste por acumular dos amarillas. El partido se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.

El ganador de este cruce llegará a la final de la Copa del Mundo, que se disputará el domingo 19 de octubre. Vale recordar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

mundial 2025 cuadro

En esta cita mundialista también habrá jornada por el tercer puesto, por lo que la Albiceleste ya se aseguró jugar los siete partidos de la competencia. El encuentro que nadie quiere disputar será el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 16.