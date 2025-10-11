La Selección Sub 20 se clasificó a semifinales del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

La Selección argentina Sub 20 le ganó con autoridad a México por 2-0 en los cuartos de final del Mundial de Chile y ya está entre los 4 mejores equipos de la competencia luego de 18 años de sequía. Con la chapa de candidato, la Albiceleste quiere levantar el trofeo por séptima vez en la categoría (es el más ganador de todos) y ya tiene confirmado para la próxima instancia de semifinales.
El equipo de Diego Placente enfrentará a Colombia, que viene de ganarle un partido histórico a España por 3-2, con un triplete de su goleador Néiser Villarreal, quien no estará ante la Albiceleste por acumular dos amarillas. El partido se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.
El ganador de este cruce llegará a la final de la Copa del Mundo, que se disputará el domingo 19 de octubre. Vale recordar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.
En esta cita mundialista también habrá jornada por el tercer puesto, por lo que la Albiceleste ya se aseguró jugar los siete partidos de la competencia. El encuentro que nadie quiere disputar será el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 16.
De esta manera, la Selección cortó una racha de 18 años sin clasificar a las semifinales de un Mundial de la categoría. La última vez fue en el Mundial de Canadá 2007, con estrellas mundiales como Sergio Kun Agüero, Ángel Di María, Ever Banega y Sergio Chiquito Romero, entre otros. Allí derrotó 3-0 a Chile en semifinales y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en la final.
Horario y dónde ver Argentina vs Colombia
El partido comenzará a las 20 y se verá a través de la pantalla de Telefé y DSports.