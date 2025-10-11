La Selección Sub 20 pegó otra vez y ya le gana 2-0 a México por los cuartos de final en Santiago

Argentina le gana a México, en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, en Santiago, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo que dirige Diego Placente, que busca meterse entre los 4 mejores de la cita mundialista, después de 18 años, llega con puntaje ideal a esta instancia y enfrentará a uno de las mejores selecciones del torneo. Dirige el árbitro marroquí Jalal Jaye.
Prestianni Argentina Mexico
Gianluca Prestianni entró al 11 titular, en lugar de Álvaro Montoro, lesionado.
REUTERS/Pablo Sanhueza
Argentina arrancó rápido y furioso en Santiago de Chile. Como fue costumbre durante todo este torneo, la Selección que dirige Diego Placente no dejó ni acomodarse a su rival, que ya ganaba 1-0 con gol de una de sus grandes figuras, Maher Carrizo. El jugador de Vélez aprovechó un rebote del arquero Emmanuel Ochoa, tras un fuerte remate de Valentino Acuña y marcó a los 8' del primer tiempo.
Ya con el marcador a su favor, la Albiceleste se plantó bien en su campo y le cedió el balón a los mexicanos para salir de contra y aprovechar la velocidad de Gianluca Prestianni, el volante ofensivo del Benfica, que fue de lo mejor en la etapa inicial. Es más, el arquero argentino Santino Barbi casi que no tuvo trabajo en un encuentro que había arrancado favorable para la Selección.
Argentina vs. México en Santiago de Chile: las formaciones
Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani (Juan Villalba), Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña (Mateo Silvetti), Julio César Soler; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco (Tobías Andrada). DT: Diego Placente.
México: Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López; Alexei Domínguez (Hugo Camberos), Elías Montiel, César Garza, Obed Vargas; Iker Fimbres, Tahiel Jimenez y Gilberto Mora. DT: Eduardo Arce.
Mirá el gol del partido entre la Selección argentina Sub 20 y México