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A un día del inicio del Mundial 2026: Lionel Scaloni define al reemplazante de Leonardo Balerdi

El entrenador de la Selección argentina dará a conocer quién será el jugador que completará la lista, tras la lesión del defensor de Olympique Marsella.

- 10 de junio 2026 - 09:44
El DT de la Albiceleste.

El DT de la Albiceleste.

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El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se encuentra en proceso de análisis del jugador que reemplazará a Leonardo Balerdi, el defensor de Olympique de Marsella que fue desafectado debido a una lesión muscular.

La idea del Gringo es que el jugador designado se sume al plantel lo antes posible. La gran incógnita es si opta por un mediocampista central o un jugador creativo. ¿Candidatos? Guido Rodríguez -campeón en Qatar 2022-, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

Por lo pronto, tras la victoria 3-0 sobre Islandia en Texas, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, el plantel albiceleste encara la última jornada de entrenamientos previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El debut de Argentina será el martes 16 a las 22, en el Kansas City Stadium, frente a Argelia por la primera fecha del grupo J. Luego, enfrentará a Austria en Dallas, el lunes 22 a las 14, y cerrará la fase inicial contra Jordania, el sábado 27 desde las 23 en la misma ciudad estadounidense.

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Guido Rodríguez se entrena solo a la espera del llamado de la Selección

Lionel Scaloni aseguró que se tomará “uno o dos días” para confirmar quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi, pero también aseguró que lo tiene prácticamente definido. De igual modo, trascendió que Guido Rodríguez sería quien sea convocado para disputar el Mundial 2026.

En esa línea, se viralizó una foto del mediocampista entrenando solo en un gimnasio de Vicente López, para no perder ritmo y estar en condiciones a la par de sus compañeros en caso de tener que sumarse antes del 16 de junio.

guido rodriguez

El ex – River se convirtió en un pilar durante todo el ciclo de Scaloni y estuvo en los cuatro títulos de la era (dos Copa América, Finalissima y Mundial 2022) y formó parte de la prelista de 55 jugadores para la competencia mundialista, aunque no quedó en la primera nómina de 26.

En febrero de este año, Rodríguez llegó al Valencia de España y se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos. Además, disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles.

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Cómo es el estado de los lesionados de cara al inicio del Mundial 2026

Una vez finalizado el último partido amistoso, Lionel Scaloni confirmó que se tomará unos días para definir quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi, pero también queda la duda de cómo están los demás futbolistas que llegaron entre algodones al Mundial 2026.

  • Emiliano “Dibu” Martínez: tiene una fractura en su mano derecha, pero está haciendo un tratamiento especial para llegar en óptimas condiciones. Ya empezó a entrenar con el resto del grupo y se espera que se el arquero titular para el partido frente a Argelia.
  • Nahuel Molina: está recuperado del desgarro en el muslo izquierdo y será el titular en el primer partido de la Copa del Mundo.
  • Julián Álvarez: estuvo entrenando a la par del resto del plante en los últimos días, ya recuperado del esguince en su tobillo izquierdo que sufrió a fines de abril en el partido de ida partido de Champions League contra el Arsenal.
  • Leandro Paredes: tiene una distención, pero para el debut podrá estar a disposición de Lionel Scaloni. Sumó minutos ante Islandia
  • Nicolás González: se entrenó a la par del resto y sumó minutos para en el amistoso frente a Islandia
  • Gonzalo Montiel: había llegado con un desgarro grado II en el cuádriceps derecho, pero jugó unos minutos ante el conjunto islandés también sumó minutos.
Seleccion Argentina 2
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FIFA homenajeará a Diego Maradona y Pelé en la ceremonia inaugural en México

A horas del inicio del Mundial 2026, en la ceremonia inaugural de México la FIFA le rendirá homenaje a dos astros del fútbol mundial: Diego Maradona y Pelé. Ambos ídolos de Argentina y Brasil se consagraron campeón en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

El reconocimiento será este jueves en la primera ceremonia inaugural que será en tierra mexicana y que comenzará las 14.30 (hora de Argentina), la fiesta que dará inicio formalmente a la Copa del Mundo

Diego Maradona - Pelé
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El confuso momento que vivió Lionel Messi tras el amistoso de la Selección argentina

Luego del amistoso de la Selección argentina, Lionel Messi intercambió camisetas con un jugador de Islandia, pero no todo quedó en un abrazo y una foto porque el jugador le preguntó: “¿Te acordás de mí?” y lo descolocó.

Sucede que el futbolista que se acercó es Andri Gudjohnsen, el delantero de 24 años, que nació en Londres en 2002, y es hijo de Eidur Gudjohnsen, exdelantero que integró el plantel de Barcelona entre 2006 y 2009.

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Luego del amistoso, la Selección argentina ya regresó a Kansas

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó en el último amistoso de cara al inicio del Mundial 2026 ante Islandia por 3 a 0 y una vez finalizado, ya volvieron a la ciudad de Kansas.

Por su parte, se espera que vuelvan a entrenarse este miércoles desde las 20, en una sesión sin acceso para la prensa ni el público, ya pensando en lo que será el debut ante Argelia el próximo 16 de junio.

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El mensaje de Lionel Messi de cara al inicio del Mundial

Luego de la victoria 3 a 0 de la Selección argentina a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026, el jugador Lionel Messi publicó un posteo con un claro mensaje para mostrar unidad. “Vamos, más juntos que nunca”, escribió en su cuenta de Instagram.

Messi Lionel

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