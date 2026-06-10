A un día del inicio del Mundial 2026: Lionel Scaloni define al reemplazante de Leonardo Balerdi

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Guido Rodríguez se entrena solo a la espera del llamado de la Selección

Lionel Scaloni aseguró que se tomará “uno o dos días” para confirmar quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi, pero también aseguró que lo tiene prácticamente definido. De igual modo, trascendió que Guido Rodríguez sería quien sea convocado para disputar el Mundial 2026.

En esa línea, se viralizó una foto del mediocampista entrenando solo en un gimnasio de Vicente López, para no perder ritmo y estar en condiciones a la par de sus compañeros en caso de tener que sumarse antes del 16 de junio.

guido rodriguez TyC Sports

El ex – River se convirtió en un pilar durante todo el ciclo de Scaloni y estuvo en los cuatro títulos de la era (dos Copa América, Finalissima y Mundial 2022) y formó parte de la prelista de 55 jugadores para la competencia mundialista, aunque no quedó en la primera nómina de 26.

En febrero de este año, Rodríguez llegó al Valencia de España y se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos. Además, disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles.