La Selección argentina derrotó 3-0 a Islandia en el estadio Kyle Field por el último partido amistoso previo al Mundial 2026, por lo que ahora su próximo encuentro será el debut en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022, encabezado por Lionel Messi.
La albiceleste debutará en la Copa del Mundo contra Argelia en el estadio Kansas City, por lo que buscará iniciar el campeonato con el pie derecho. Se tratará de una sede amigable para el plantel, ya que realiza la concentración en el Origin Hotel, ubicado en la misma ciudad.
La Selección argentina accedió a la cita mundialista como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, ya que ganó 12 partidos, empató dos y perdió cuatro. Por su parte, el conjunto africano también tuvo una sólida clasificación y con una estructura competitiva respaldada por figuras experimentadas como Riyad Mahrez.
El único enfrentamiento entre Argentina y Argelia ocurrió en 2007, en el Camp Nou de Barcelona, durante un amistoso preparatorio para la Copa América. En aquella oportunidad, el equipo conducido por Alfio Basile se impuso 4-3 con un doblete de Messi, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso convirtieron los demás goles.
También existe una conexión adicional entre los entrenadores, ya que Vladimir Petkovic, DT de Argelia, coincidió con Lionel Scaloni durante su etapa en la Lazio de Italia.
Argentina vs. Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026: día, hora y TV
- Día: martes 16 de junio.
- Hora: 22.
- TV: Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports.