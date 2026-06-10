Cuándo debuta la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia: día, hora y TV La albiceleste derrotó 3-0 a Islandia en Estados Unidos por un partido amistoso, por lo que ya se prepara para iniciar la defensa del título de Qatar 2022. Por Agregar C5N en









Argentina derrotó a Islandia en el último amistoso preparatorio. X: @Argentina

La Selección argentina derrotó 3-0 a Islandia en el estadio Kyle Field por el último partido amistoso previo al Mundial 2026, por lo que ahora su próximo encuentro será el debut en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022, encabezado por Lionel Messi.

La albiceleste debutará en la Copa del Mundo contra Argelia en el estadio Kansas City, por lo que buscará iniciar el campeonato con el pie derecho. Se tratará de una sede amigable para el plantel, ya que realiza la concentración en el Origin Hotel, ubicado en la misma ciudad.

La Selección argentina accedió a la cita mundialista como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, ya que ganó 12 partidos, empató dos y perdió cuatro. Por su parte, el conjunto africano también tuvo una sólida clasificación y con una estructura competitiva respaldada por figuras experimentadas como Riyad Mahrez.

Lionel Messi Lionel Messi es el capitán de la Selección argentina.

El único enfrentamiento entre Argentina y Argelia ocurrió en 2007, en el Camp Nou de Barcelona, durante un amistoso preparatorio para la Copa América. En aquella oportunidad, el equipo conducido por Alfio Basile se impuso 4-3 con un doblete de Messi, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso convirtieron los demás goles.