Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo: fue internado de urgencia y permanece en terapia intensiva

El exfutbolista ingresó por un fuerte dolor en el pecho, fue operado y continúa bajo observación médica por un derrame pleural con compromiso pulmonar. ¿Quiénes lo acompañan?

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol tras haber ingresado de urgencia a causa de un severo dolor torácico y un proceso infeccioso en el área pulmonar. Durante el procedimiento médico inicial, los profesionales detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para limpiar la zona afectada.

A la espera de precisiones médicas, el equipo de salud tomó muestras de tejido pleural para realizar una biopsia que permita identificar el origen de la infección y definir el tratamiento correspondiente. "Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo", informó el periodista de espectáculos Ángel De Brito.

Estado de salud de Daniel Osvaldo: Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo. No tiene…

Además, confirmó que el exdelantero se encuentra despierto, consciente y acompañado por sus hermanos Valeria y Jonhy. En ese sentido, también informó que no posee cobertura de obra social, por lo que la gestión y el seguimiento de su atención médica son llevados adelante por su familia.

Daniel Osvaldo inició su carrera como futbolista profesional en Huracán, pero rápidamente se marchó al fútbol italiano donde vistió la camiseta de siete clubes, destacando sus pasos por Inter, Roma y Juventus. Aunque también fue figura en el Espanyol de Barcelona, militó en el Southampton de la Premier League y cumplió un breve paso por el Porto de Portugal. Entre medio, contabilizó más de diez presentaciones con la selección italiana, luego de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.

En 2015 tuvo una primera aparición en Boca, marcando su regreso al fútbol argentino tras una década. La breve estadía se interrumpió para jugar en Portugal y luego retornó en 2016, aunque la experiencia terminó en conflicto con el DT. Alejado del deporte profesional, el futbolista profundizó su faceta como cantante durante esos años y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.

Dramático relato de Daniel Osvaldo:



"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos”. pic.twitter.com/pPweSlsTfs — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 14, 2024

Hace unos meses, volvió a ser noticia tras una confesión que grabó y compartió en su Instagram que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El exfutbolista decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

El exgoleador publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que estaba atravesando y por la que se ve afectado. "Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones", dijo el exatacante de Boca Juniors, donde reveló también su problema con las adicciones lo que lo llevó al final de su carrera como futbolista.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desatara la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo.