La racha adversa de Aryna Sabalenka en el Australian Open: perdió la final por segundo año consecutivo

La número uno del mundo volvió a caer en el partido definitorio del Grand Slam en Oceanía, esta vez a manos de Elena Rybakina, quien ganó el torneo por primera vez.

Sabalenka perdió la final en Melbourne.

Otra vez no pudo ser para Aryna Sabalenka, quien volvió a perder la final del Australian Open por segundo año consecutivo. En ese caso, fue a manos de Elena Rybakina, quien dominó el partido en el inicio y supo revertirlo. Por su parte, la bielorrusa se mostró angustiada tras haberse desenfocado en el tercer set. De este modo, suma su tercera derrota en una final de Grand Sam.

Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro.
La emotiva charla entre Djokovic y Del Potro tras pasar a la final de Australian Open 2026: "Te amo, amigo"

La kazaja ganó a la bielorrusa por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final vibrante disputada en la Rod Laver Arena de Melbourne. Este triunfo significó el segundo título de Grand Slam para la tenista kazaja, luego del obtenido en Wimbledon 2022, y abrió un nuevo episodio en su rivalidad con la actual número uno del mundo.

Lo cierto es que Sabalenka llegaba como la nro. 1 y la favorita del torneo. Buscaba su tercer título en el torneo, pero otra vez aparecieron los fantasmas. La frustración no fue por haber perdido el partido solamente, sino porque en el tercer set estuvo 3-0 y no lo pudo aprovechar.

Muy pasional, como en cada torneo, comenzó a enojarse ante la recuperación de su rival y perdió el control. Comenzó a errar y cedió cuatro juegos consecutivos, por lo cual quedó abajo del marcador y no le dificultó mucho a la kazaja el cierre, quien terminó el torneo y se manejó con frialdad.

Por el otro lado, la flamante campeona del Abierto de Australia mojoró su juego, sus golpes planos y en la reducción de los peloteos, fue clave en los pasajes más exigentes del encuentro. Con esta victoria, Rybakina alcanzó su segundo título de Grand Slam y reafirmó su lugar entre las principales figuras del tenis femenino.

Sabalenka expresó: “Elena, un tenis maravilloso. Felicitaciones a tu equipo. Por supuesto a todos los que hacen este torneo posible, un apoyo increíble. Siempre busco venir y jugar frente a todos ustedes. Espero que el año que viene sea mejor para mí”. Y luego, para despedirse, remarcó: “Espero que el año que viene sea nuestro, muchas gracias”.

La nro. 1 perdió la final de Roland Garros 2025 ante Coco Gauf y la final de Australian Open 2025 contra Madison Keys.

